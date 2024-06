Libreria Moderna di Ortona, per l'anniversario anche i due capolavori Neo Edizioni di Peppe Millanta

Tra gli ospiti speciali del programma realizzato in occasione dei tre giorni culturali (7-9 giugno) per i 5 anni di attività della Libreria Moderna, Fabulinus & Minerva di Ortona (CH) di Micaela e Francesco Ortolano, ci sarà anche lo scrittore abruzzese Peppe Millanta, fondatore della Scuola Macondo di Pescara: l'appuntamento è previsto per domani 7 giugno alle ore 21.00 davanti alla stessa libreria in Corso Vittorio Emanuele II, 133 ad Ortona.

Sarà la stessa Micaela Ortolano a dialogare con l'autore sui due romanzi targati Neo, ossia "Vinpeel degli Orizzonti" ed il più recente "sprequel", così è stato definito "Cronache da Dinterbild".

Il pluripremiato romanzo d'esordio dello scrittore abruzzese Peppe Millanta, Vinpeel degli orizzonti pubblicato nel 2018, vincitore del"Premio John Fante Opera Prima 2018" ha raggiunto importanti traguardi dai colori internazionali attestati dalle traduzioni in Romania, Francia e Cile e Argentina. Vinpeel è un romanzo che ha fatto sorridere ma anche sognare e rimanda a quel giovane protagonista che alberga nell'animo e che, si sposta oltre i confini d'Italia (grazie al suo successo) ed è pronto a trasportare in un vortice di emozioni altri lettori; non viene meno il desiderio innato di andare oltre ciò che è dato conoscere.

Vinpeel continua a volar dritto, verso nuovi traguardi, proprio come quelle mongolfiere che caratterizzano la copertina del romanzo in lingua madre: esse infatti volteggiando in un cielo verde promettono un'esperienza che va oltre la realtà, che si spinge verso una linea di confine fra cielo e terra dove si può essere liberi di volare tra le nuvole, come in un sogno, appunto.

In "Cronache da Dinterbild" ci si può immergere, invece, nello straordinario mondo offerto dallo spin-off del luminoso romanzo Vinpeel degli orizzonti, con le ironiche, surreali, mirabolanti storie dei personaggi che hanno popolato il mondo di Vinpeel, prima che ci scivolassero dentro. La scrittura di Peppe Millanta diverte e incanta, gioca col lettore anche con quanto lasciato in sospeso nel romanzo precedente Vinpeel degli orizzonti, appunto.

Nel villaggio di Dinterbild dove non c'è più nessuno, sono rimasti soltanto Ned e il signor Biton. Aspettano che il mare porti le conchiglie giuste. Sono le conchiglie che dentro hanno le storie di tutti gli amici che hanno deciso di partire verso l'Altrove. Ned ha un piano, folle, l'unico possibile: vuole usarle per costruire qualcosa. In una cornice narrativa fatta di dialoghi, maree, attese e speranze, le pagine si popolano dei racconti custoditi dal mare. Sono teneri, divertenti, dolorosi, parlano di occasioni perdute, di attimi di felicità scivolati tra le dita, di coincidenze misteriose che segnano i destini. E mentre le storie spuntano dalle pagine, gli unici due abitanti lavorano al loro progetto, capiscono di non essere soli, e che Dinterbild è un crocicchio di esistenze. Non gli resta che scoprire come e se riusciranno a lasciare il misterioso villaggio.

L'evento è gratuito.