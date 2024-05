In occasione della ricorrenza del 458° anniversario del Miracolo del Crocifisso, avvenuto il 13 giugno 1566, la Compagnia Tetrale “Teatro Vittoria” in collaborazione con l'Associazione Culturale Anno Domini 1566, organizza la Sacra Rappresentazione dell'evento prodigioso presso l'Oratorio del Crocifisso Miracoloso, luogo in cui gli ortonesi venerano il Sacro affresco e l'Ampolla dov'è custodito devotamente il suo Santissimo Sangue.

Il miracolo è legato all'assalto dei Turchi del 1566, quando gran parte dei luoghi di culto abruzzesi furono incendiati e depredati. Il piccolo oratorio e il suo convento fu risparmiato dalla orda saracena grazie ad un avvenimento prodigioso, che coinvolse l'affresco di Gesù Crocifisso, presente nell'oratorio. Mentre le suore erano in preghiera il 13 giugno 1566 dal costato di Gesù sgorgò del sangue, che fu raccolto in due ampolle. Queste vennero trafugate da un padre confessore che le portò a Venezia.

364 anni dopo l'evento prodigioso, il 29 giugno 1934, su interesse della chiesa locale e delle autorità politiche, con tutti gli onori dovuti per l'occasione una della due ampolle fu riportata nella sua città d'origine, Ortona.

La “Predizione d'Amore”, questo è il titolo della rappresentazione, è scritta e diretta da Mauro Vanni dalla sua compagnia teatrale, andrà in scena giovedi 13 giugno 2024.

Lo spettacolo avrà durata di 20 minuti e verrà ripetuto con sei repliche: 21,00 – 21,25 – 21,50 – 22,15 – 22,50 – 23,00.

Per assistere alla rappresentazione è obbligatoria la prenotazione chiamando il numero 377 353 3080.

Con questa Sacra Rapresentazione iniziano i solenni festeggiamenti della Sacra Ampolla, che culmineranno il giorno 29 giugno 2024 in occasione del 90° anniversario del ritorno da Venezia.