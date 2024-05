Nato da un'idea di TOMMASO D'ONOFRIO, GIULIA MARTINO, LORIS MANTINI e FABIO DI FRANCESCANTONIO, ELVIS BIG PROJECT è il terzo di una serie di concerti tributo a grandi artisti o band del passato.





Gli ideatori e organizzatori del concerto, TOMMASO D'ONOFRIO, GIULIA MARTINO,

LORIS MANTINI e FABIO DI FRANCESCANTONIO, sono quattro ragazzi dai 17 ai 21 anni, studenti presso il Conservatorio di Santa Cecilia di Roma e il Conservatorio Luisa D'Annunzio di Pescara, rispettivamente frequentanti i corsi di violino, canto lirico e pianoforte.





Seppur studenti di formazione classica sono da sempre appassionati al Jazz, Funk, Soul e, ovviamente, al Rock: questo loro comune interesse li ha portati a suonare insieme questi generi ormai da anni, fino a cimentarsi nella realizzazione di grandi concerti, come "Pig wishes moon and walls" concerto dedicato ai Pink Floyd e il "Nasty Big Project" dedicato a Stevie Wonder, avvalendosi ogni volta di formazioni di grandi dimensioni, dalla big band fino all'orchestra sinfonica che ha accompagnato il concerto sui Pink Floyd.





Quest'anno sarà la volta dello speciale concerto che ripercorrerà la carriera e i successi del Re del Rock 'n Roll: ELVIS PRESLEY in programma domenica 26 Maggio alle ore 18.30 presos il Teatro F.P. Tosti di Ortona, sarà possibile acquistare il biglietto sul circuito Ciaotickets o presso il botteghino del teatro.



L'organico del concerto sarà formato oltre che dalla voce di Angelo Di Crescenzo, da un coro SATB formato da Greta Galeone, Giulia Martino, Riccardo Liberatore ed Edoardo Ialacci.

Alle tastiere ci saranno Tommaso D'Onofrio e Loris Mantini, alle chitarre Fabio Di Francescantonio e Federico Ceddia, la sezione ritmica e la sezione dei fiati sarnno costituite rispettivamente da Giulia Pantalone, Alessandro Valente, Angelo Spagnoli, Michele Tomaiuolo, Antonio Gizzi e Franco Celidonio.