Addio a Padre Camillo D'Orsogna, fondatore dell'Impavida Pallavolo Ortona

All'età di 91 anni si è spento Padre Camillo D'Orsogna.

“Apprendiamo con estremo dispiacere che Padre Camillo, storico fondatore dell'Impavida Pallavolo Ortona è venuto a mancare. Non smetteremo mai di ringraziarlo e di ricordarlo per aver regalato alla città di Ortona una squadra che ha raggiunto traguardi inimmaginabili in quel lontano 1968. Riposa in Pace, Padre Camillo”, si legge in una nota del sodalizio sportivo ortonese.

Lo ricorda così Tommaso Coletti, ex senatore e presidente della Provincia di Chieti: "Per tantissimi anni è stato parroco di Santa Maria delle Grazie in Ortona. Molto amato dai cittadini di Ortona a cui ha donato gli anni più belli della sua missione. Molto amato da tanti professionisti, artigiani, impiegati, sportivi, commercianti, agricoltori, rcchi, poveri e da tutti i cittadini che da ragazzi hanno frequentato la Parrocchia di Santa Maria e dove hanno avuto accoglienza e insegnamenti proprio da Padre Camillo che sapeva stare con i ragazzi di tutti i ceti sociali. Sapeva accogliere tutti, organizzava gruppi sportivi, gruppi musicali e tante altre iniziative che coinvolgeva i giovani che, numerosi, frequentavano la Parrocchia.