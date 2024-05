Sasi â€“ I lavori di riparazione per la rottura alla condotta principale lasciano 41 Comuni a secco

Sono ben 41 i Comuni che dalle 8.00 di domani, 14 maggio, resteranno senz' acqua fino alle prime ore del mattino di mercoledì, 15 maggio.

Un notevole disagio, “ purtroppo inevitabile, -comunica la Sasi - a causa della rottura della condotta principale dell'Acquedotto Verde, in località Torretta del Comune di Casoli. Sono lavori impegnativi che si protrarranno per diverse ore poiché si tratta di una riparazione importante su una condotta che "serve" la maggior parte dei Comuni gestiti dalla Sasi. Operai e tecnici assicurano che faranno tutto il possibile affinché i tempi previsti non subiscano variazioni. L'auspicio è che si possa procedere senza intoppi. "

Il Commissario Prefettizio Gianluca Braga con ordinanza numero 13 del 13/05/204 ha disposto

La SASI ha comunicato l'elenco dei comuni interessati dal provvedimento sospensione della fornitura idrica :

Altino, Archi, Atessa, Ari, Arielli, Canosa Sannita, Casalbordino, Casoli, Castel Frentano, Civitella Messer Raimondo, Crecchio, Cupello, Fara San Martino, Fossacesia, Frisa, Furci, Gissi, Giuliano Teatino, Monteodorisio, Mozzagrogna, Ortona, Paglieta, Palombaro, Perano, Poggiofiorito, Pollutri, Rocca San Giovanni, San Buono, San Salvo ( esclusa San Salvo Marina), Santa Maria Imbaro, Sant'Eusanio del Sangro, San Vito Chietino, Scerni, Tollo, Torino Di Sangro, Treglio, Vacri, Vasto (esclusa Vasto Marina), Villalfonsina, Villamagna.





A Lanciano, queste le zone che subiranno l'interruzione della risorsa idrica: le contrade Buongarzone, Carrieri, Gaeta, San Nicolino, Villa Spoltore,, Camicie, Follani, Fontanelle, Gaeta, Iconicella, Madonna del Carmine, Nasuti, Re di Coppe, Rizzacorno, Sant'Amato, S. Giuseppe, S. Serre, Selva Rotondo, Colle Campitelli, Marcianese, Colle Pizzuto, Costa di Chieti, Coste di Brenta, Spaccarelli, Torre Marino, S. Onofrio, via Barrella, via Borsellino, Brigata Maiella, via Decorati v.Militare, via Don Minzoni, via Santo Spirito, via Silone, via Tinari e traverse, viale Cappuccini e traverse (dalla rotonda di Marcianese fino a San Pietro), via Martiri VI Ottobre e traverse (da incrocio con via Brigata Maiella a incrocio via Fagiani), via Guido Rosato e traverse, Villa Andreoli, Villa Carminello, Villa Elce, Villa Martelli, Villa Pasquini, Villa Stanazzo e Zona Industriale.