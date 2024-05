"Canto a Maryam" di Isabel Pané

M° Isabel Pané, cantante e compositrice e M° Francesco Paniccia, pianista e compositore, domenica 12 maggio alle 19:30 nella Chiesa di S. Caterina D’Alessandria a Ortona tengono un “Concerto-catechesi” : un “ viaggio musicale dedicato alla Madre di Dio “.

“Canto a Maryam” è un viaggio musicale dedicato alla Madre di Dio. “ Canti in lingue diverse e multiformi paesaggi sonori: il pop, il rock, il tango nuevo, musica etnica e tanto altro. “Canto a Maryam” si ascolta, si danza, si prega, si canta. ”



Un concerto dedicato alla Madonna, portato nelle chiese in Italia e all'estero fin dal 2008; oltre alla musica, c'è anche la presentazione dei pezzi e del loro significato.

“ Il - Progetto Maryam - realizzato dopo anni di ricerche e di riflessione da Isabel, vuole farci prendere consapevolezza di Maria, nostra Madre, come di una persona viva per noi oggi, che ha accolto Cristo in se, in tutto il suo mistero, dal concepimento alla risurrezione ” scrive nella presentazione del concerto il cardinale Francesco Coccopalmerio, teologo e già presidente del Pontificio Consiglio dei Testi Legislativi,



L’ingresso è gratuito.

In attesa si possono apprezzare alcuni brani disponibili in rete

