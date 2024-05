Celebrazioni per i 160 anni di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa

Era il 1859, quando nella mente di Henry Dunant prese forma l’idea della Croce Rossa. Il filantropo e imprenditore svizzero, sconvolto dal numero impressionante dei morti e feriti abbandonati durante la tragica Battaglia di Solferino, iniziò a radunare uomini e donne per fornire acqua, cibo e cure ai feriti.

Di lì a pochi anni Dunant darà vita alla prima cellula di quello che sarà il Comitato Internazionale della Croce Rossa e, il 22 agosto 1864, dodici Nazioni firmeranno la prima Convenzione di Ginevra, fondamento dell’attività della Croce Rossa. Intanto in Italia, il 15 giugno 1864 viene fondata a Milano la Croce Rossa Italiana, col nome di “Comitato dell’Associazione Italiana per il soccorso ai feriti ed ai malati in guerra”.

Quest’anno celebriamo i 160 anni della nostra Associazione e, in occasione di questa ricorrenza, il Comitato di Croce Rossa di Chieti, Sede Territoriale di Ortona, ha organizzato varie iniziative rivolte alla popolazione.

Sabato 11 maggio 2024, dalle 15 alle 20 in Piazza della Repubblica a Ortona, sarà aperto il “CRI Village” un’istallazione temporanea che prevede l’allestimento di stand, l’esposizione di mezzi di soccorso e speciali, le dimostrazioni pratiche di disostruzione pediatrica e manovre salvavita, i giochi e trucca-bimbi, la misurazione della pressione e della glicemia, la proiezione di filmati e foto rappresentative delle molteplici attività che i volontari hanno svolto negli anni.

Alle 17.30 è prevista una performance degli operatori dei Soccorsi con Mezzi e Tecniche Speciali (SMTS) che, calandosi dal campanile della chiesa del Purgatorio, spiegheranno una grande bandiera di Croce Rossa e Mezza Luna Rossa.

I volontari saranno a disposizione per dare informazioni sui servizi svolti sul territorio in ambito sociale, sanitario ed emergenza, sulla donazione di sangue, sul Diritto Internazionale Umanitario e sui Principi fondamentali del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezza Luna Rossa.

Inoltre, in collaborazione con l’ASD Ortona fur Runners, si terrà una gara podistica competitiva nelle vie del centro storico al cui termine si procederà con la premiazione dei vincitori.

Oltre al Presidente del Comitato di Chieti Massimo Montebello interverrà anche il Presidente Regionale Gabriele Perfetti.

La Croce Rossa di Ortona è parte integrante della comunità locale nel sostegno ai più vulnerabili, nei servizi sanitari, nella risposta alle emergenze e nel supporto ai migranti.

da c.s.