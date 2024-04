Pet-therapy, Polaris a Vasto è il primo centro in Abruzzo accreditato per la formazione

L’impiego degli animali in vari ambiti terapeutici determina non solo una migliore risposta del paziente ma spesso concorre alla riduzione dell’uso dei farmaci, con ulteriori vantaggi sia per la qualità della vita che in termini di costi per la collettività. Tuttavia, gli IAA, poiché prevedono il coinvolgimento di utenti appartenenti a categorie più deboli (malati, bambini, anziani, persone con disabilità), devono essere improntati su rigorosi criteri scientifici e necessitano di una regolamentazione specifica volta a tutelare sia il paziente/utente che gli animali coinvolti.

Polaris è il primo centro in Abruzzo accreditato per la formazione sugli IAA - Interventi Assistiti con gli Animali : genericamente indicati con il termine di “ Pet-therapy ”, gli IAA comprendono una vasta gamma di progetti finalizzati a migliorare la salute e il benessere delle persone con l’ausilio di “pet”, ovvero di animali da compagnia.

Per questi motivi, il Ministero della Salute, al fine di promuovere la ricerca, di standardizzare i protocolli operativi e potenziare le collaborazioni fra medicina umana e veterinaria, nel giugno del 2009 ha istituito il “Centro di Referenza Nazionale per gli interventi assistiti con gli animali e Pet-therapy” e ha iniziato un intenso lavoro conclusosi con l’approvazione il 25 marzo scorso dell’Accordo Stato, Regioni e Province autonome recante “Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)”.

A tal proposito Polaris, da sempre impegnato nell’offrire formazione di qualità, si è adoperata già dal 2019, per diventare primo centro in Abruzzo accreditato dalla Regione in collaborazione con la ASL di competenza: grazie a questo riconoscimento, sarà possibile erogare corsi di formazione ad esperti del settore (psicologi, psicoterapeuti, educatori, medici veterinari ecc.) e rilasciare loro certificati riconosciuti dal CRN (Centro di Referenza Nazionale per gli IAA e Pet-therapy); oltre che la formazione, l’accreditamento della Polaris prevede anche di effettuare interventi IAA con il cane.