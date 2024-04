Digitalizzazione, Cybersecurity, Intelligenza Artificiale: opportunitÃ  per le imprese

Nata nel 2018 da tutte le associazioni Confindustriali abruzzesi, MATCH 4.0 – Digital Innovation Hub Abruzzo è una struttura agile e diffusa sul territorio che ha l’obiettivo di facilitare e promuovere attraverso attività di sensibilizzazione, formazione e affiancamento, processi di trasformazione digitale, di innovazione e sostenibilità nei settori dell’Intelligenza Artificiale e dell’High Performance Computing.

Muovendo i passi dagli obiettivi indicati dal Programma Europa Digitale e dalla necessità di restare competitivi in un mondo in costante e rapida trasformazione, Match 4.0 insieme a partner di prestigio, si è aggiudicata importanti progetti che avranno significative ricadute sul territorio in termini di Digitalizzazione Cybersecurity e Intelligenza Artificiale. Tra le sfide più importanti, la creazione di un ecosistema resiliente e sostenibile, più efficiente e competitivo.

L'evento, in programma per venerdì 3 maggio 2024 dalle ore 10.30 alle 13.00 presso il Blu Palace Business Center - Sala Giotto a Mosciano Stazione, sarà l'occasione per far conoscere le opportunità riservate alle imprese, attraverso un catalogo di servizi di digitalizzazione, cybersecurity e intelligenza artificiale, offerti nei settori della valutazione, Test Before Invest, Formazione e sviluppo competenza, Ricerca finanziamenti e Networking.

Interverranno Lorenzo Sospiri – Presidente Consiglio Regione Abruzzo , Silvano Pagliuca – Presidente Confindustria Abruzzo e Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, Luigi Di Giosaffatte – Direttore Generale Confindustria Abruzzo, Ercole Cauti – Direttore di Match 4.0, Tiziana Magnacca - Assessore Regionale Attività Produttive, Andrea Ciccarelli – per UniTE, Fabio Graziosi – per UnivAQ, Gaetano Vespasiano – per REISS Romoli, Giovanna Frastalli – per Match 4.0, Valentina Carlini – Dirigente area Digitalizzazione e Filiere Confindustria.

Modererà Alessandro Di Emidio, giornalista.

L’ingresso è libero e gratuito.

La registrazione dei partecipanti inizierà alle ore 10:15.