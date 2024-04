Perdono 2024 : Dama delle Chiavi è Federica Marzolo, sabato Banda, domenica Arual e lunedì Scena Muta in concerto

L'Amministrazione comunale ha reso noto il programma delle festività patronali in onore di San Tommaso Apostolo, che avranno luogo nei giorni 4, 5 e 6 maggio.

Sabato 4 maggio

alle 9:30 sfilerà per la città la Banda Città di Ortona

alle 11:00 in Piazza della Repubblica il Concerto Bandistico Mattinee

alle 17:00 il Corteo storico delle Chiavi d'Argento.

Per il ruolo della Dama delle Chiavi è stata scelta Federica Marzolo, 24 anni,

volontaria della Croce Rossa Italiana, a testimonianza dell'impegno e della dedizione con la quale il mondo del volontariato opera quotidianamente per il bene della comunità.

“Un riconoscimento particolare per la Croce Rossa, in virtù delle molteplici attività svolte nel territorio, incluso il fondamentale apporto reso, a partire dallo scorso anno, in occasione dei diversi sbarchi, presso il porto di Ortona, dei migranti salvati nel Mar Mediterraneo dalle navi delle ONG.” si legge nell'avviso dell'amministrazione comunale .

Questo il percorso del corteo

Sabato dalle 19:30 in Piazza della Repubblica ci sarà l'animazione con i gruppi storici

e alle 21:00 “ Gran Concerto bandistico con la Banda ” G.Gigli “ di Recanati e la ” Banda citta di Ortona "

Domenica 5 maggio

nel quartiere del Carmine il 46° Raduno Nazionale del Perdono a cura dell'Apam - Fiva Confcommercio- Asso Service

e dalle 9:30 il " Corteo del Dono di San Tommaso Apostolo

alle 19:00 la processione con il Busto d'argento di San Tommaso Apostolo

alle 21:00 in Piazza delle Repubblica la serata con i gruppi musicali locali $OSA_66026 - Globo - Cicca - Carro_ Z22 in concerto

alle 22:00 Arual Band in concerto - Summer Tour 2024

Lunedì 6 maggio

alle 21:30 in Piazza della Repubblica “ Scena Muta in Concerto ”

alle 24:00 al Castello Aragonese i “ Fuochi Pirotecnici dal Castello ”

Il programma degli eventi è stato predisposto dal Comitato Manifestazioni Ortonesi, che ne curerà la realizzazione.

Questo il programma religioso:

Nelle giornate di sabato (dalle ore 15.00 alle ore 01.00) e domenica (dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 01.00) il Comune renderà disponibile un servizio di bus navetta, che effettuerà il trasporto dalla rotonda del Centro commerciale in contrada Santa Liberata al capolinea posto alla rotonda di via Maiella e ritorno.

Le aree adibite a luna park sono state individuate presso:

1) Terminal bus Ciavocco e parte di via G. D'Annunzio;

2) parte di Piazza San Francesco;

3) parte del piazzale antistante lo stadio comunale.



Il Commissario Prefettizio, dott. Gianluca Braga

con i poteri della Giunta Comunale con Verbale di deliberazione n. 10 del 29/04/2024 ha stanziato “ , quale finanziamento da destinare alla organizzazione e realizzazione del programma di cui sopra, la somma di € 21.000,00 da allocarsi per sul capitolo 24104005; ” ha dato atto “ che il Comitato Manifestazioni Ortonesi, potrà reperire ulteriori fondi per la realizzazione delle manifestazioni programmate, sulla base di contribuzioni volontarie da parte di soggetti pubblici e/o privati, con autonomi poteri di spesa riguardo alle stesse. In caso di contributi esterni finalizzati alla Festa del Perdono 2024 il Comitato provvederà ad inscriverli in entrata nel rendiconto della manifestazione, per consentire al Comune di ridefinire l’importo a carico del bilancio comunale, che sarà decurtato della somma di pari importo se i suddetti contributi non saranno utilizzati per iniziative nuove rispetto al programma approvato. ”

====================================================================================

I video del Perdono 2023 -

"Il Corteo della Dama delle Chiavi d’Argento - dal teatro Tosti, dove sono la Dama 2023 (Lidia Tucci Valentinetti) e Margarita d'Austria (Linda Santilli) verso Palazzo Farnese dove stanno per partire le dame degli anni precedenti :

Germana Cavuto Dama 1983

Simona Ciampoli Dama 1985

Raffaella Serafini Dama 1991

Manola Marchegiani Dama 1992

Anna Stellato Dama 1994

Francesca Basti Dama 1995

Mimma Acquafredda Dama 1997

Maura Massari Dama 1998

Rita Granata Dama 1999

Katia Di Deo Dama 2000

Simona Iurisci Dama 2004

Luigina Scarinci Dama 2008

Claudia Nervegna Dama 2010

Giuliana D’Auria Dama 2011

Felisiana D’Auria Dama 2014

Cristiana Di Deo Dama 2015 v

Valentina Vedilei Dama 2017



per i video su You Tube clicca qui ➡ https://youtu.be/r78BFhr_izk

Per la diretta Facebook clicca qui ➡ https://www.facebook.com/ortonanotizie.net/videos/1491497824713569

Il Corteo della Dama delle Chiavi d’Argento - dal teatro Tosti, esce la dama 2023 e parte il corteo clicca qui ➡ https://youtu.be/GP_cixiRrNk

Per la diretta Facebook clicca qui ➡ https://www.facebook.com/ortonanotizie.net/videos/237977888883295

Il Corteo della Dama delle Chiavi d’Argento - sfila in Piazza della Repubblica (3/4) clicca qui ➡ https://youtu.be/QVSdQB7myK0

Per la diretta Facebook clicca qui ➡ https://www.facebook.com/ortonanotizie.net/videos/984308019670045

Il Corteo della Dama delle Chiavi d’Argento - arriva in Cattedrale, la Dama ( Lidia Tucci Valentinetti )accompagnata dal Sindaco (Leo Castiglione ) consegna le chiavi al Vescovo ( S. E. Mons. Emidio Cipollone). Viene aperta la teca che custodisce il busto di San Tommaso. Viene esposto il esposto il busto d'argento di San Tommaso Apostolo e si celebra la messa solenne clicca qui ➡ https://youtu.be/Cg96bskKGKA

Per la diretta Facebook clicca qui ➡ https://www.facebook.com/ortonanotizie.net/videos/2518480554985069

Perdono 2023 -La Processione del busto d’argento di San Tommaso clicca qui ➡ https://youtu.be/V8c7q6DvnNQ

Per la diretta Facebook clicca qui ➡ https://www.facebook.com/ortonanotizie.net/videos/173901768950771

La Processione del busto d’argento di San Tommaso all'orientale clicca qui ➡ https://youtu.be/AHXUyegptrI

Per la diretta Facebook clicca qui ➡ https://www.facebook.com/ortonanotizie.net/videos/130546110023334

Perdono 2023 - La Processione in Piazza della Repubblica clicca qui ➡ https://youtu.be/4j6wWlpMYsw

Per la diretta Facebook clicca qui ➡ https://www.facebook.com/ortonanotizie.net/videos/5562249099919077

Perdono 2023 - La Processione del busto d’argento di San Tommaso rientra in Cattedrale clicca qui ➡ https://youtu.be/-IQLV-qXgsM

Per la diretta Facebook clicca qui ➡ https://www.facebook.com/ortonanotizie.net/videos/238261278851693

Perdono 2023 - La Processione del busto d’argento di San Tommaso all'orientale è conclusa clicca qui ➡ https://youtu.be/YdzEF_YTVKc

Per la diretta Facebook clicca qui ➡ https://www.facebook.com/ortonanotizie.net/videos/1578585725965787

Clementino a Ortona per il Perdono 2023 clicca qui ➡ https://youtu.be/LnVtKL1-jJQ

Per la diretta Facebook clicca qui ➡ https://www.facebook.com/ortonanotizie.net/videos/1302818143672305

Clementino a Ortona il primo concerto della stagione clicca qui ➡ https://youtu.be/4WlV7h-PSpo

Per la diretta Facebook clicca qui ➡ https://www.facebook.com/ortonanotizie.net/videos/778570217067067

Clementino a Ortona, coinvolge la piazza: " Ortona spacc e vetrin " clicca qui ➡ https://youtu.be/MZXmJp6B8Vk

Per la diretta Facebook clicca qui ➡ https://www.facebook.com/ortonanotizie.net/videos/748082907065903

Perdono 2023, i ringraziamenti del Sindaco, Leo Castiglione, e del Vice Sindaco, Cristiana Canosa, prima dei fuochi pirotecnici musicali dal Castello Aragonese clicca qui ➡ Per la diretta Facebook clicca qui ➡ https://www.facebook.com/ortonanotizie.net/videos/749714883562976

Perdono 2022 ======================================================================

30/04/2022 Corteo Storico delle Chiavi 2022 https://www.facebook.com/ortonanotizie.net/videos/494770399105659

30/04/2022 Corteo Storico delle Chiavi 2022 https://www.facebook.com/ortonanotizie.net/videos/1165267704208769

30/04/2022 in piazza https://www.facebook.com/ortonanotizie.net/videos/4947703991056599

30/04/2022 in piazza 2 https://www.facebook.com/ortonanotizie.net/videos/705182467388457