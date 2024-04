Il 1Â° maggio con la rassegna dei dialetti al Teatro Tosti di Ortona

Appuntamento mercoledì 1 maggio, alle 18.30, al Teatro Tosti con lo spettacolo "Ma come si chiame?" della compagnia teatrale la Bottega del Sorriso di Castellalto (TE).

Si tratta dell’ultimo spettacolo previsto in rassegna, un appuntamento fissato al 3 marzo poi rinviato per una indisposizione dell’attore protagonista.

Una commedia brillante in due atti, scritta da Tonino Ranalli e magistralmente diretta da Elisabetta Gianforte, che ci porta nelle famiglie del meridione, con un'attenzione particolare all'Abruzzo, che mai come ora sta vivendo un momento di risalto, soprattutto sul grande schermo.

"Ma come si chiame?" si avventura nelle profonde radici delle nostre tradizioni, esplorando l’usanza di "rinnovare" il nome del nonno, figura cardine delle famiglie di una volta.

Attenzione però, ciò che inizia come un semplice diverbio tra moglie e marito, si trasforma rapidamente in qualcosa di molto più grande, quando i nonni decidono di intervenire in modo decisivo. Ciò che segue è una sarabanda esilarante, che promette di tenervi incollati alla sedia dall'inizio alla fine. Un' occasione unica di godere una serata all'insegna del divertimento puro, della nostalgia e della celebrazione delle radici culturali abruzzesi.

Biglietti al botteghino del Teatro Tosti info allo 085 4212125 o on line sul circuito Ciao ticket . I biglietti già acquistati sono validi per la nuova data di mercoledì 1 maggio.