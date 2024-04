Protocollo d’intesa tra il Comando Provinciale Guardia di Finanza Chieti e la Provincia di Chieti per il contrasto delle violazioni connesse alle misure di sostegno e finanziamento del PNRR.

Martedì 23 aprile, alla presenza del Colonnello Michele Iadarola e del Presidente della Provincia di Chieti - Avv. Francesco Menna - è stato siglato un protocollo d’intesa destinato a rendere efficace il perseguimento e la corretta attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.





L’accordo posto in essere ha il reciproco obiettivo di precedere e osteggiare i tentativi di frode, corruzione, conflitti di interesse e duplicazione dei finanziamenti, attraverso un interscambio informativo con cadenza trimestrale, estrapolando i dati dei beneficiari/destinatari delle misure di sostegno/incentivo/finanziamento già perfezionate al fine di verificarne il corretto impiego.

In particolare, la sinergia messa in campo, con risorse umane e strumentali in capo alle due Amministrazioni corrispondenti, prevede che l’Ente provinciale, di iniziativa, fornirà alle Fiamme Gialle elementi utili riconducibili a probabili irregolarità e abusi di natura economico-finanziaria.

Le notizie d’interesse saranno esaminate nel pieno rispetto delle finalità per le quali sono state estrapolate, a tutela della sicurezza e della protezione dei dati, nell’assoluta osservanza dei criteri stabiliti dal Garante in materia di comunicazione di informazioni tra i soggetti pubblici.

“ Il Protocollo d’Intesa - dice il Col. Iadarola - testimonia l’impegno di tutti gli attori istituzionali a contrastare le condotte illegali che scalfiscono quotidianamente il tessuto socio - economico, avvilendo così, gli stimoli di crescita e prosperità utili a migliorare la qualità della vita dei cittadini.”