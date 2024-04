Il musical “Piccole Donne” della Compagnia dell’Alba torna in scena al Tosti di Ortona il 23 e il 24 aprile.

Piccole Donne, il musical della Compagnia dell’Alba di Ortona, diretta dai maestri Fabrizio Angelini e Gabriele de Guglielmo conclude la sua tournée, iniziata nel mese di ottobre, al Teatro Tosti di Ortona con due serate di spettacolo.

Il musical, in base ad uno speciale accordo con Music Theatre International, ha debuttato nell’ottobre del 2021 proprio al Tosti di Ortona riscuotendo un grosso successo di critica e di pubblico. Successo che ha caratterizzato anche questo terzo anno di tournée in cui tutti gli spettacoli hanno ricevuto un’accoglienza calorosa nei principali teatri italiani, l’Alfieri di Torino e il Repower di Milano, per citarne alcuni.

L’appuntamento del 23 e 24 aprile, ore 20.45, è un evento fuori abbonamento, ricco di novità.

Nuovi interpreti infatti calcheranno il palcoscenico: Pietro Galetta veste i panni di John Brooke, Gabriele de Guglielmo, direttore musicale della compagnia, è il Professor Bhaer e Mimmo Chianese è in scena nel ruolo di Nonno Laurence.

In molti ricorderanno Chianese come il “preside Nolan” nell’Attimo Fuggente con Ettore Bassi proprio al Teatro Tosti o nella sitcom con Raimondo Vianello e Sandra Mondaini, Casa Vianello.

Questi gli altri componenti del cast: Jo– Edilge Di Stefano, Meg– Alberta Cipriani,Beth– Giulia Rubino,Amy– Claudia Mancini, Mamy– Carolina Ciampoli,Zia March– Serena Mastrosimone, –Laurie Filippo Di Menno Di Bucchianico.

Piccole donne promette di far ridere, commuovere e riflettere, di non dimenticherete e di scaldare il cuore sia che a chi abbia già amato lo spettacolo, sia chi vuole scoprirlo per la prima volta.

Il musical, come il romanzo, racconta la storie delle quattro sorelle March (Meg, Amy, Beth e in particolare Josephine, detta Jo, aspirante scrittrice), che nella seconda metà dell’800 vivono a Concord, nel Massachusetts, insieme alla loro mamma, mentre il loro babbo è lontano, cappellano dell'esercito dell'Unione durante la guerra civile americana. Le loro vite, questa volta in musica, si intrecciano con quelle di altri coloriti personaggi: il professor Bhaer, la zia March, il giovane Laurie con il signor Lawrence, suo nonno, e il suo tutore, John Brooke. Piccole donne sarà proprio il titolo del romanzo che Jo scriverà sulla sua famiglia e sugli amici, e che verrà pubblicato da un grande editore.

Un successo che segue quelli ottenuti con “Nunsense: Il musical delle suore”, “Aggiungi un posto a tavola”, “Tutti insieme appassionatamente” e “A Christmas Carol”.