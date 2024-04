PRO LOCO CALDARI : “CALDARI E IL SUO CORAGGIO”

L’Associazione Pro Loco Caldari APS propone anche quest’anno un momento di ricordo, di riflessione e di rilancio del suo territorio in occasione del quarto anniversario della fine della “zona rossa” decretata nel 2020 nel momento più tragico dell’emergenza pandemica da COVID-19.



E’ stata una vicenda drammatica che ha visto questa parte del Comune di Ortona stretta in una chiusura ed uno smarrimento senza precedenti dai tempi dell’ultima Guerra Mondiale.

La Pro Loco, insieme ai Cittadini di Caldari, ai molti Amici di Caldari che allora e da allora ci sono stati vicini, vuole ricordare anche quest’anno la giornata di quel 22 aprile in cui il suono gioioso delle nostre campane annunciò la fine della “zona rossa” ed il ritorno ad un rinnovato impegno per il futuro.



Lo farà con una manifestazione speciale, patrocinata dal Comune di Ortona, tesa a valorizzare il territorio attraverso la narrazione delle sue vicende umane, imprenditoriali, culturali e sportive.



La manifestazione si terrà lunedì 22 aprile , alle ore 18,00, presso la sede della Pro Loco in Villa Caldari di Ortona alla Via Circonvallazione snc.



Si ascolteranno inoltre racconti e poesie e saranno presenti ed interverranno i tre Relatori:



Prof. Cristian D’Ovidio – Docente Medicina Legale Università “G. D’Annunzio” CH/PE e

Medico Legale - “Il contributo della medicina legale dell’Università nei giorni della zona

rossa”.



Il Prof. Cristian D’Ovidio si è laureato con Lode in Medicina e Chirurgia presso l’Università G. D’Annunzio di Chieti ed ivi ha conseguito con lode Specializzazione in Medicina Legale.

E’ cultore della materia in Medicina Legale ed attualmente e Professore Aggregato di Medicina Legale presso il Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento

dell’Università G. D’Annunzio di Chieti. Ha partecipato come relatore a Convegni e Congressi nazionali ed internazionali, pubblicato e collaborato a diversi lavori scientifici e

alla stesura di lavori monografici su importanti tematiche di Medicina Legale. Reviewer di alcune prestigiose riviste internazionali di Medicina Legale come il Journal of Forensic and Legal Medicine ed il Medicine, Science and the Law. Membro della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni (S.I.M.L.A.). e membro del Gruppo Italiano dei

Patologi Forensi (G.I.P.F.).

Dott. Roberto Di Deo – Fisioterapista – “Le Ali della Libertà - Effetti psicofisici del lockdown”.



Laureato in scienze dell’educazione motoria Università degli studi “G. D’annunzio” Chieti e iscritto all’albo dei chinesiologi. Professore cultore della materia presso la Facoltà di Scienze Motorie – cattedra di teoria, tecnica e didattica dell’educazione Motoria preventiva e compensativa; Docente Nazionale CSEN dell’Area Ginnastiche Preventive. Docente di attività motoria presso l’Università della terza età di Chieti. Dal 1991 Libero Professionista ed esperto in Masso-Fisioterapia; Chinesiologia e Geromotricità.



Dott.ssa Licia Fantini – Psicologa Psicoterapeuta – “Adolescenti ai tempi del Covid19: impatto emotivo e risvolti psicologici della pandemia”.

Laureata presso l'Università "G. d'Annunzio di Chieti", si abilita alla professione di Psicologo e consegue la specializzazione in Psicoterapia Dinamica Breve a Roma. Collabora

come Psicologa volontaria presso il Consultorio Familiare Diocesano e svolge attività di Educatrice presso il Servizio Comunale delle Politiche Sociali e Giovanili di Lanciano " La

Città dei Bambini" e lavora come Psicologa Psicoterapeuta presso la Comunità Terapeutica "Risposta Emarginazione Droga" a Montenero di Bisaccia (Cb). Quale Libero Professionista, si occupa principalmente di: Sostegno ed Ascolto Psicologico; Consulenza Psicodiagnostica; Trattamento Individuale di Disturbi D'Ansia (Attacchi di Panico, Fobie), Disturbi dell'Umore (Depressione), Disturbo Post-Traumatico da Stress, Disturbi del Comportamento Alimentare, Dipendenze Patologiche, Difficoltà Relazionali ed Affettive relative alle varie fasi del ciclo di vita.