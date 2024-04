Addio a Roberta Cianci: "QualitÃ  umane e professionali straordinarie"

La Radiologia di Chieti piange la prematura scomparsa di Roberta Cianci, radiologa dalle qualità umane e professionali straordinarie, che ne hanno fatto una professionista stimata e amata: queste le parole di Massimo Caulo, direttore della Radiologia e professore ordinario all'Università degli Studi ‘d’Annunzio' di Chieti-Pescara, nel ricordo della dottoressa.

«Roberta Cianci era dirigente medico della Radiologia di Chieti dal febbraio 2006. esperta di radiologia addominale/oncologica ha fatto parte di consigli direttivi di società scientifiche nazionali di settore e autrice di numerosi pubblicazioni su riviste internazionali. E’ stata radiologa di riferimento per la Asl Lanciano Vasto Chieti per il Gruppo interdisciplinare cure oncologiche (Gico) colon-retto e per il Gruppo interdisciplinare cure oncologiche (Gico) melanoma.

La dottoressa Cianci è stata docente e tutor nella Scuola di specializzazione in radiodiagnostica dell’Università di Chieti. Generazioni di specializzandi si sono formati sotto la sua supervisione. Donna e medico di grande umanità e inarrivabile bravura e competenza lascia una ferita profonda nel cuore della Radiologia di Chieti e di tutta l’azienda».

La Direzione strategica della Asl esprime profondo cordoglio per la grave perdita e si stringe ai colleghi e alla famiglia.