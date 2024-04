Vittoria pesante del Victoria Cross Ortona

VICTORIA CROSS ORTONA 1

RAPID 0

È vero, è stata una vittoria di corto muso ma che non corrisponde minimamente a tutto quello che si è visto in campo ma quello che contava di piu' erano i tre punti.

Siamo stati sempre padroni del campo, nel primo tempo tante occasioni non sfruttate, un rigore fallito e solo un goal realizzato dal bomber De Luca ( al suo 23° goal stagionale ).

Nel secondo tempo stessa musica con il portiere ospite assoluto protagonista con almeno quattro interventi prodigiosi che ha mantenuto a galla la sua squadra fino al fischio finale.

Ora ci godiamo questa vittoria e da martedì cominceremo a pensare alla sfida decisiva, in trasferta, con il Pratola Peligna.

Mancano due giornate alla fine e quella salvezza diretta che fino a poco tempo fa era un miraggio ora è possibile.