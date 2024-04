"Ortona 1943. Una battaglia inutile", questo il titolo della conferenza storica organizzata dalla sezione dell'UNUCI (Unione Nazionale Ufficiali In Congedo D'Italia) di Pescara in via l'Aquila, in programma domani a partire dalle ore 17.30.

Relatori dell'evento Andrea Di Marco, avvocato e magistrato onorario, appassionato ricercatore di storia, con particolare riferimento alla seconda guerra mondiale, da anni conduce un'appassionata ricerca negli archivi nazionali ed internazionali sulla storia della battaglia di Ortona e sulla Linea Gustav. Ha ricoperto l'incarico di membro del Consiglio d'Amministrazione della Fondazione Brigata Maiella dal 2005 al 2010, ha partecipato come relatore a diversi convegni ed incontri a carattere storiografico, ha collaborato e fornito consulenza storica alla realizzazione di diversi documentari nazionali ed internazionali sulla guerra in Abruzzo e la Battaglia di Ortona ed è autore di diversi articoli di interesse storico.

Altro illustre relatore sarà Marco Patricelli insegnante di Storia dell'Europa contemporanea all'Università G.. d'Annunzio di Chieti, e consulente del TG1 Storia. Tra le sue pubblicazioni più recenti: Liberate il duce. Gran Sasso 1943: la vera storia dell'Operazione Quercia (Milano 2001, Premio Polidoro), da cui è stato tratto l'omonimo docufilm per Rai3 - La grande storia; La Stalingrado d'Italia. Ortona 1943: una battaglia dimenticata (Torino 2002), da cui è stata realizzata una docufiction Mediaset-Zdf; Le lance di cartone. Come la Polonia portò l'Europa alla guerra (Torino 2004); I banditi della libertà. La straordinaria storia della Brigata Maiella, partigiani senza partito e soldati senza stellette (Torino 2005).

È stato insignito dell'onorificenza di "Bene Merito" di Polonia. I suoi libri sono tradotti in più lingue. Il suo ultimo libro s'intitola "Tagliare la corda" Solferino 2023 e descrive la fuga del Re dalla Capitale dopo l'8 settembre.





L'ingresso è libero e gratuito.