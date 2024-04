'Integratori alimentari e uso razionale in ambito sportivo', l'incontro all'Università 'd'Annunzio'

Nell’ambito del Progetto Ministeriale “Programma per la ricerca e per la formazione/informazione sui farmaci, sulle sostanze e pratiche mediche utilizzabili a fini di doping e per la tutela della salute nelle attività sportive" è stata organizzata una giornata volta a sensibilizzare l’opinione pubblica e gli studenti universitari sui potenziali rischi indotti dalla combinazione tra farmaci e integratori alimentari in ambito sportivo.

L’evento è aperto a tutti e si svolgerà giovedì 11 aprile presso il Dipartimento di Farmacia dell'Università degli studi “G. d’Annunzio” di Chieti, Aula Magna G. Bettoni.