RACCONTI DAL FUTURO: C'ERA UNA VOLTA IL MONTEPULCIANO D'ABRUZZO

VINCO Abruzzo promuove il primo appuntamento di «VINCONTRI» Dibattiti e Confronti in Cantina - una serie di iniziative organizzate per riflettere sul futuro vitivinicolo regionale.



A quasi un anno dalla pubblicazione dei nuovi disciplinari di produzione, il cosiddetto “Modello Abruzzo”, VINCO, la prima cantina in Abruzzo specializzata nella produzione di spumanti da uve autoctone, ha voluto cogliere l’occasione per riportare al centro del dibattito i possibili scenari di sviluppo del settore enologico abruzzese.

L’evento vedrà una parte iniziale con gli interventi di

-Denis Pantini, Responsabile Wine Monitor di Nomisma S.p.A., in cui saranno analizzati i dati sugli “Scenari e trend dei vini italiani nei vari mercati”,

-Alessandro Regoli, Direttore WineNews, che illustrerà “Le abitudini del consumatore moderno "

- , Giovanni Pasquale, Presidente Assoenologi Abruzzo Molise, che ripercorrerà gli scenari de “l’Abruzzo del vino del vino tra passato e futuro”.

A seguire è previsto un dibattito sugli scenari di sviluppo e mercati per i vini abruzzesi che sarà moderato da Fabio Piccoli, Direttore responsabile del magazine online Wine Meridian, al quale tutti gli attori del mondo vitivinicolo abruzzese sono invitati a partecipare.

L’iniziativa si concluderà con la visita in cantina e un brindisi finale.

VINCO ABRUZZO è la prima cantina in Abruzzo specializzata nella produzione di spumanti da uve autoctone. Raggruppa dieci realtà cooperative e oltre 2.000 vignaioli della provincia di Chieti, con un obiettivo : far conoscere e valorizzare i vitigni autoctoni producendo spumanti con Metodo Italiano grazie ad una filiera agricola tutta “made in Abruzzo”.

Il 21 giugno 2023 ha inaugurato la sede

( clicca sulla foto per rivivere la l'inaugurazione della cantina )