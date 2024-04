Per la rassegna dei dialetti: Napoli milionaria! in scena al Teatro Tosti di Ortona

Un appuntamento importantedi domenica 7 aprile, alle 17.30, al Teatro Tosti quando sarà in scena la pluripremiata compagnia “Il Dialogo” nella strepitosa commedia di Edoardo de Filippo: NAPOLI MILIONARIA!

Con la regia di Ciro Ruoppo e le scene di Carmine Ciccone approda al Teatro Tosti dopo una lunga serie di successi.

La vicenda è nota. La storia si svolge a Napoli durante la seconda guerra mondiale e ruota attorno alla famiglia Jovine. Mentre il patriarca, Gennaro, è al fronte, sua moglie Amalia inizia un fiorente, sebbene illegale, commercio nero per mantenere la famiglia. Al ritorno di Gennaro, si trova davanti un mondo cambiato: la sua famiglia non è più unita dai valori di un tempo, ma corrotta dalla ricchezza e dall'avidità.

A quarant’anni dalla morte di de Filippo (31 ottobre 1984). uno dei massimi esponenti della cultura italiana del Novecento, le sue opere restano più che mai attuali. E Napoli Milionaria ! con quella battuta sulla notte che deve passare (“Ha da passa’ ‘a nuttata” ) è un invito a non perdere mai la speranza. Apprezzata come film tv di Luca Miniero, trasmessa dalla Rai a dicembre con Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo, possiamo ora tornare a gustarla a teatro con una compagnia che ha riscosso apprezzamenti da pubblico e da critica.

“Il Dialogo” vanta infatti partecipazioni alle maggiori rassegne nazionali di teatro amatoriale con numerosi riscontri in termini di premi e riconoscimenti ottenuti. L’associazione, nel corso degli ultimi 5 anni, ha con soddisfazione e consenso di pubblico girato l’Italia intera avendo come proprio obiettivo quello di diffondere l’amore per il teatro inteso come vettore di cultura.

Appuntamento dunque al Teatro Tosti domenica, alle 17.30, per il secondo appuntamento della Rassegna dei dialetti.

Per info e prenotazioni telefonare allo 085 4212125, biglietti al botteghino o online sul circuito ciaoticket.