ASSOCIAZIONE STORICA E CULTURALE COMPAGNIA DEL CASTELLO : iscrizioni aperte per il “Corteo storico delle chiavi d’argento 2024 “

La Compagnia del Castello opera nel territorio ortonese da quasi venticinque anni, ed ha curato, su mandato dell’amministrazione comunale di Ortona, dal 2004 al 2018 il corteo della “Dama delle Chiavi d’argento” sviluppandolo sul territorio comunale come il “Corteo Storico Delle Chiavi D’Argento della Dama e delle Nove Damigelle di Quartiere e delle Contrade “coinvolgendo la popolazione e portando il gruppo in diverse manifestazioni in Italia ed all’estero.

“ La compagnia partecipa anche per l’edizione 2024 con un nutrito gruppo storico - sottolineano - come segnale forte e significativo insieme ai vari comitati di quartiere e delle contrade, linfa consolidata nel tessuto sociale cittadino. Il 2024 vedrà la nostra associazione protagonista di nuovi progetti; ampliando il nostro impegno rievocheremo i momenti storici più importanti nella storia di Ortona, come già presentato alla città il 21 dicembre 2023. "

Questi gli eventi del 2024 :

Sabato 4 maggio - Partecipazione al Corteo delle Chiavi d’Argento;

Giovedì 15 Agosto - Promotori della Rievocazione del Consiglio Decurionale del XVI°sec.;

Sabato 24 Agosto - Promotori del Palio delle Chiavi d’Argento;

Venerdì 6 Settembre - Promotori della Rievocazione della Traslazione delle Reliquie di San Tommaso Apostolo.

“ Fatto fondamentale di tutti i progetti è l’acquisizione morale e pratica del patrimonio storico degli abiti della Sartoria Ugo Busini di Ortona, figura chiave di tutte le manifestazioni storiche e rievocative della nostra città, scomparso nel 2016. - precisano dalla Compagnia, ribadendo - la volontà aggregativa sociale proposta al nostro territorio, cercando il coinvolgimento di tutte quelle persone che avranno voglia di abbracciare la nostra passione. ”

In questi giorni i vari comitati di quartiere stanno eleggendo la propria Damigella che lì rappresenta, proprio nella Serata di Martedì 26 Marzo presso la sede della Pro Loco di Caldari è stata eletta ARIANNA BISIGNANI di c.da S. Marino come Damigella del Quartiere dell’Uva, ovvero Terre del Sud , Caldari, Rogatti, Iubatti, Villa Torre, San Martino.

