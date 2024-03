Un consiglio per chi va in pensione? “‘Na casetta a la campagne”

Alla vigilia del nuovo tour estivo che porterà Banda Piazzolla ad esibirsi nelle piazze di Abruzzo e Molise, esce il videoclip del loro nuovo singolo “‘Na casetta a la campagne”.

Come per la maggior parte delle produzioni della band vastese, la canzone nasce dall’osservazione di un fenomeno sociale: il fiorire nelle nostre città di innumerevoli attività e iniziative volte a riempire il tempo libero dei pensionati.

Pino Piazzolla, autore, compositore e regista del gruppo, alle suddette aggiunge provocatoriamente il miraggio di molti giovani degli anni 70: vivere tutti insieme in una comune basata sui principi dell'autogestione e della vita in armonia con la natura. Tutto ciò naturalmente trasferito in quell'ottica di ironia e leggerezza che contraddistingue da sempre le canzoni di Banda Piazzolla.