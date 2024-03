Un pareggio che va stretto al Victoria Cross Ortona

Victoria Cross Ortona 2

Montebello di Bertona 2

Alberto Scarinci, Alessandro Altobelli, Camillo Di Salvatore, Alberto Maccarone, Andrea Pacaccio, Raffaele D'Amelio, Roberto Buzzelli, Raffaele Ciammaichella, Francesco Rega, Simone Altobelli, Alessio Bilancia.

Questi gli undici che hanno iniziato la gara.

Poi sono entrati Daniele D'Alessandro, Mouhamed Gueye ( un quarto d'ora per il nostro Capitano che seppur febbricitante ha voluto dare una mano alla sua squadra ) e Ronald Di Croce.

A completare la panchina Giuseppe Vitale, Lorenzo De Massis e Simone Vitellone.

Tra assenze importanti, giocatori acciaccati che hanno stretto i denti, chi ha giocato in un ruolo dove mai aveva giocato prima, tra mille difficoltà hanno buttato non solo il cuore oltre l'ostacolo ma molto di piu', hanno dimostrato un attaccamento alla nostra società che difficilmente si potrà dimenticare!!!

È mancata solo la ciliegina sulla torta, la vittoria, quella vittoria che sarebbe stata STRAMERITATA per tutto quello che si è visto in campo durante i novanta minuti.

Eravamo al cospetto di una grande squadra che se avesse vinto sarebbe andata da sola al comando del campionato.

È successo tutto nel secondo tempo, dopo un quarto d'ora assist di Bilancia per Rega che appoggia in rete da pochi passi.

Il vantaggio dura poco e grazie ad un' incertezza difensiva gli ospiti pareggiano.

La squadra non accusa il colpo e alla mezz'ora, su uno splendido cross dell' onnipresente Simone Altobelli, ancora Ciccio Rega in tuffo di testa fa un golazo, una rete da centravanti puro e fa doppietta.

Passano dieci minuti e gli ospiti pareggiano.

Ma i nostri ne hanno ancora e sull'asse Bilancia Rega, a cinque minuti dalla fine, quest' ultimo si presenta a tu per tu con il portiere ospite che è bravo a respingere.

E non finisce qui, perché all' ultimo assalto, al novantesimo, su un assist di D'Alessandro lo scatenato Rega si procura un calcio di rigore.

Sul dischetto va D'Amelio che si fa ipnotizzare dal portiere che blocca in due tempi.

Nulla da rimproverare al nostro centrocampista, uno dei migliori in campo, ma i rigori li sbaglia chi ha il coraggio di andarli a tirare.

Oggi questo gruppo ha dimostrato di essere fatto completamente da uomini veri e vederli a fine gara, negli spogliatoi, con le caviglie gonfie, qualcuno che faceva fatica anche a camminare ne è la dimostrazione!!!

E ci ha fatto enormente piacere che a fine gara il folto pubblico presente ha tributato un lungo e meritato applauso ai nostri ragazzi.

Con questo spirito, con questi valori, andremo ad affrontare le restanti quattro partite con l' obiettivo di riuscire a raggiungere quell' obiettivo chiamato salvezza.

È stata una giornata ricca di emozioni quella vissuta al Comunale di Ortona e a tutti questi ragazzi dico GRAZIE, SONO FIERO ED ORGOGLIOSO DI VOI!!!

FORZA VICTORIA CROSS ORTONA