Inaugurata la nuova sede Sasi di Ortona

Spaziosa, accogliente, luminosa: la nuova sede della Sasi a Ortona, ubicata al piano terra di un edificio sito all’inizio della “passeggiata orientale” uno dei luoghi più suggestivi e frequentati della città è stata inaugurata questa mattina con taglio del nastro, la benedizione di Padre Roberto Geroldi.

Dopo inaugurazione della nuova sede della Sasi hanno preso al parola

Gianfranco Basterebbe, presidente della Sasi

Leo Castiglione, Sindaco di Ortona

Catia Benarrivato, Sindaco di Arielli

L’apertura di questo ufficio rappresenta un altro importante passo nel percorso di riorganizzazione intrapreso dalla Sasi con l’obiettivo di potenziare e migliorare i servizi ai cittadini. “Avevamo già uno sportello qui a Ortona ma non era rispondente alle esigenze dell’utenza per tante ragioni, a cominciare dall’ubicazione – ha spiegato il presidente Gianfranco Basterebbe –

abbiamo deciso quindi di allestire un punto di informazione adeguato a tutto il comprensorio ortonese. Per ora sarà aperto solo due giorni a settimana, il martedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.30 e il giovedì dalle 9.00 alle 12.00, a breve apriremo tre giorni e se il flusso di persone sarà consistente non si esclude di tenere aperto tutti i giorni, Vogliamo offrire un servizio sempre più completo ai cittadini”.

Due gli impiegati Silvana Di Martino e Francesco Cupido, pronti a svolgere anche questo ruolo con professionalità e competenza.

“Sono certa che sapranno comprendere e rispondere alle richieste dei cittadini – aggiunge – Manuela Carlucci, direttore dell’area commerciale e amministrativa della società –

l’ufficio così come strutturato è in grado di dare risposte sia in termini concreti che di ascolto, offrendo chiarimenti e informazioni ai cittadini di tutto il distretto di Ortona, tengo a precisare che abbiamo anche ridefinito l’area che gravita proprio intorno al distretto. La Sasi continua l’opera di potenziamento anche attraverso le squadre presenti sul territorio per garantire un servizio sempre più efficace”.

A tagliare il nastro il presidente Basterebbe e il sindaco di Ortona Leo Castiglione che ha ribadito l’importanza di questo ufficio per tutto il territorio. “Che rappresenta un momento di crescita è soprattutto è un segnale di attenzione e sensibilità nei confronti dei cittadini ai quali si garantisce un servizio migliore – ha detto il primo cittadino di Ortona –

La Sasi è spesso nell’occhio del ciclone per i problemi legati alla risorsa idrica, ma oggi è un giorno di festa e cerchiamo di guardare avanti con positività. Il problema dell’acqua ci coinvolge tutti e deve essere gestito insieme, con un lavoro di squadra. La Sasi sta facendo anche sul nostro territorio un lavoro di ricerca perdite che sono certo porterà a buoni risultati come è stato per la zona di Vasto”. Parole di apprezzamento per questo nuovo ufficio sono arrivate anche da Catia Benarrivato sindaca di Arielli “mi auguro vengano aumentati anche i giorni di apertura. Ringrazio la Sasi per la sensibilità e la volontà a collaborare con le amministrazioni e con i cittadini”.

All’inaugurazione hanno partecipato insieme al presidente della Sasi Gianfranco Basterebbe, il consigliere Corrado Varrati i direttori Manuela Carlucci e Pio D’Ippolito, il responsabile ufficio clienti Antonio Di Mascio.