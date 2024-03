Lega Navale Italiana di Ortona: inaugurazione nuova sede e installazione panchina rossa

La Lega Navale Italiana di Ortona, sabato 16 marzo alle ore 10.30, presso la base nautica in Via Cervana, inaugura la nuova sede, realizzate con il contributo ricevuto dalla Regione Abruzzo, a seguito della partecipazione al bando "Bike to Coast for Everyone", progetto di turismo accessibile ed inclusivo per le persone con disabilità.

Inoltre , con il patrocinio del Comune di Ortona e la collaborazione con l' ATS UNITE SI PUO', verrà installata una panchina rossa, simbolo di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne.

Le panchine rosse sono un simbolo per riflettere su quanto sia ancora necessario fare per bloccare il fenomeno della violenza contro le donne.

Il presidente, Avv. Roberto Diano, nel sottolineare come la Lega Navale “ ha da sempre come obiettivo quello di promuovere nelle nuove generazioni l'amore e la pratica delle discipline marine , con uno sguardo sempre vigile alle presone fragili ” invita a partecipare all’evento, “ che rappresenta anche un’occasione di vicinanza alle persone affette da disabilità nonché di riflessione e sensibilizzazione sul problema della violenza di genere ”