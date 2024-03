Per la stagione di prosa del Teatro Tosti di scena mercoledì e giovedì “In ogni caso nessun rimorso”

Si avvia a conclusione la stagione di prosa del Teatro Tosti diretto dalla Compagnia dell’Alba.

Per l’ultimo appuntamento in calendario sarà di scena lo spettacolo “In ogni caso nessun rimorso” ispirato all’omonimo romanzo di Pino Cacucci, una drammaturgia originale firmata Borgobonó. Gli appuntamenti sono fissati per mercoledì 13 marzo (Turno A) e giovedì 14 marzo (Turno b) alle ore 20.45.

In ogni caso nessun rimorso è uno specchio. Lo specchio di molti uomini e molte epoche. Il nostro specchio. Racconta della vera vita di Jules Bonnot, operaio, soldato, autista dell’autore di Sherlock Holmes. Parla del suo sogno di una felicità rabbiosa, da lungo tempo accarezzata, che lo trasforma nel primo rapinatore a usare le automobili e nell’anarchico convinto di dover colpire la società borghese senza mezze misure. É la storia delle vite tutt’altro che facili di persone che scelgono di lottare e pertanto di essere scomode. Parla di persone innamorate della libertà, ma di forme di “libertà” tutte diverse tra loro e spesso inconciliabili. É un inno alla vita.

Con la regia collettiva e la partecipazione degli attori Elisa Proietti, Andrea Sorrentino e Mauro Pasqualini ci si potrà tuffare in un racconto denso di quadri e personaggi indimenticabili narrati magistralmente dai soli tre attori. Elementi scenici innovativi, costumi accuratamente realizzati e musiche originali eseguite dal vivo da Adele Pardi, renderanno questa esperienza teatrale immersiva e indimenticabile.

Uno spettacolo da non perdere che ha vinto numerosi premi tra cui il premio Attilio Corsini 2019, Selezione InBox 2017, Italia dei Visionari 2017, Vincitore bando Giovani Direzioni 2014, Premio Giovani Realtà del Teatro 2013, Premio Festival Young Station 5.

Per info e prenotazioni: botteghino del Teatro F.P. Tosti allo 085 4212125 oppure on line sul circuito Ciaoticket. Ricordiamo che è possibile prenotare l'Aperitosti mandando un messaggio whatsapp al numero +39 334 1543833 o telefonando allo 085.4212125.