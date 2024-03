A Lancianofiera, dal 22 al 25 marzo, c’è la 62esima edizione della Fiera Nazionale dell’Agricoltura

“Capace di veicolare i grandi cambiamenti che stanno investendo il mondo agricolo, aperta al territorio, interessata a raccontare le potenzialità e le realtà che animano il comparto, intenzionata a catalizzare gli interessi delle giovani generazioni: saranno questi i tratti distintivi – ha detto il presidente di Lancianofiera Ombretta Mercurio

ai giornalisti – della 62esima Fiera nazionale dell’Agricoltura, tra le più apprezzate del centro-sud Italia. Nelle corde di Lancianofiera da sempre, da quando nel 1961 fu organizzato il primo appuntamento fieristico del settore agricolo in città, la Fiera di Lanciano è la prima grande sfida che mi trovo ad affrontare a pochi mesi dall’inizio del mio mandato. Il futuro del Polo fieristico regionale d’Abruzzo, oggi, a mio avviso, non può prescindere da un lavoro di rete con le realtà locali, dal dialogo con altri enti fieristici italiani ed esteri e dal confronto con il mondo produttivo in una dimensione europea. Dal 22 al 25 marzo e sempre guardando ad un mondo, quello agricolo, in continuo cambiamento – ha aggiunto Mercurio, presentando la manifestazione - apriremo il 2024 di Lancianofiera con il nostro appuntamento più noto ed amato che potrà fregiarsi, a testimonianza dell’importanza e del valore che essa riveste nello scenario regionale e nazionale, del patrocinio del Ministero dell’Agricoltura e della partecipazione, nel giorno dell’inaugurazione, del ministro Francesco Lollobrigida e di molti altri autorevoli esponenti istituzionali e rappresentanti del mondo delle confederazioni agricole e dei professionisti del settore”.



Anche per la sua 62esima edizione la fiera potrà fregiarsi del patrocinio del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e vedrà, fra gli altri, la partecipazione, alla cerimonia d’inaugurazione, del ministro Francesco Lollobrigida. Rinnovata anche la collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato che vedrà anche la presenza dei Carabinieri Forestali a cavallo.

Punto di riferimento dell’intero comparto agricolo, in particolare per l’offerta di macchine, trattori e sistemi per l’agricoltura e attrezzature per la viticoltura e l’olivicoltura, la Fiera Nazionale dell’Agricoltura, manifestazione di punta del Polo fieristico regionale d’Abruzzo, porterà in mostra 250 espositori e 500 referenze, con la presenza di grandi aziende, anche internazionali, leader nella vendita di macchine agricole, attrezzature per giardinaggio e strumenti professionali per la cura del verde.



Un intero padiglione sarà dedicato ai servizi ed ospiterà gli stand istituzionali, delle confederazioni degli agricoltori, delle associazioni e delle professioni legate all’agricoltura. Saranno due le aree food presenti, dislocate nei padiglioni 1 e 3, con gli spazi commerciali esterni dedicati allo street food. Gli espositori potranno contare su spazi più ampi e accoglienti e l’intero Polo fieristico sarà connesso e coperto da wi-fi gratuito per tutti gli utenti, con una rete dedicata ed efficiente riservata agli espositori.



Doppia dislocazione per convegni e workshop che, promossi dall’ente fiera in collaborazione con confederazioni di agricoltori, enti, agronomi, periti agrari, Asl Lanciano-Chieti Vasto, Regione Abruzzo, Inail, associazione nazionale Città del Vino, Istituto agrario di Scerni, ordine degli Ingegneri, Enesco, Consorzio Ab.Side-Smart Innovation, associazione culturale Il Mastrogiurato, associazione Città della Terra Cruda e CedTerra, ConnectAbruzzo per il Progetto Upskilling Rural cofinanziato da Erasmus+, Biodistretto Le verdi Valli Teatine, saranno ospitati all’interno delle sale conferenze dei padiglioni 3 e 4 con un programma che toccherà svariati temi.

Si parlerà di agricoltura biologica; agroindustria e possibili investimenti; fotovoltaico ed economie green; rural management con la presenza di una delegazione di studenti dalla Grecia coinvolti nel progetto europea Upskilling Rural cofinanziato da Erasmus+. Inoltre non mancheranno approfondimenti sullo Smart Farming e sulle nuove frontiere dell’innovazione tecnologica in agricoltura. Si parlerà anche di sicurezza sul lavoro con le nuove linee guida e i bandi Inail per Agricoltura e vitigni resistenti e mitigazione dei danni climatici. Saranno poi presentati gli ultimi risultati dell’osservatorio sull’enoturismo e la vendemmia turistica, si avrà poi l’opportunità di approfondire le conoscenze sulle Case in terra cruda “fra storia, tradizione e sostenibilità”; sul Biodistretto Le verdi Valli teatine per lo sviluppo sostenibile e sul Marchio collettivo Trabocco: la forza di un territorio al servizio dello spumante d’Abruzzo DOC. Sarà proposto anche l’incontro “Dalle grandi fiere medievali alle moderne esposizioni. Un racconto storico per scommettere sul futuro”. Infine, domenica, 24 marzo è in programma “Viaggio nella storia: spettacolo itinerante del Gruppo Sbandieratori e musici di Lanciano e In nomine Anxa.

Gratuità per gli studenti di tutti gli istituti scolastici di Lanciano e della Regione e ticket telematico con prevendita online.

Previste anche soluzioni vantaggiose per le famiglie che acquisteranno online

(i bambini fino a tre non pagano). Ingresso gratuito per le persone diversamente abili e per il loro unico accompagnatore.

La biglietteria sarà in funzione nei soli giorni della Fiera per l’acquisto direttamente in botteghino.

Tipologia di biglietto e costi:

In tema di mobilità, saranno assicurati servizi gratuiti di bus navetta che permetteranno di raggiungere comodamente e senza problemi il Polo fieristico con collegamenti da parcheggi pubblici e privati, ma anche dalla zona industriale, dalla stazione ferroviaria, Lanciano centro, Quartiere Santa Rita e Cantina Rinascita Lancianese.



Grazie alla collaborazione con l’associazione culturale Il Mastrogiurato

saranno diversi i momenti che permetteranno ai visitatori di conoscere, attraverso rievocazioni storiche e spettacoli in costume la figura del Mastrogiurato, carica elettiva istituita nel 1304 da re Carlo II d’Angiò a Lanciano e in molte città del regno per affiancare il sindaco, in particolare, nei compiti di sorveglianza dei mercati e degli approvvigionamenti cittadini. A Lanciano l’incarico assunse subito una particolare rilevanza, sia perché era sede di importanti e popolari fiere, luogo di convegno di migliaia di mercanti; sia perché era “Città demaniale” controllata dal re.





“La Fiera nazionale dell’Agricoltura, il più importante evento del nostro polo fieristico, a sessantadue anni dalla sua prima edizione, – ha detto ancora il presidente Mercurio – mostrerà il meglio di sé, coinvolgendo tutte le energie e agli attori del territorio. Grazie all’offerta espositiva, moderna e specializzata, alla presenza delle grazie associazioni del mondo agricolo, alle attività che animeranno i nostri spazi con l’intento di attivare reti e scambi virtuosi di conoscenze ed esperienze in un settore che ha tantissimo da dire. Grazie al CdA, agli uffici, al Comune, a tutti i partner e tutte le belle energie e agli attori del territorio”.

All’incontro con la stampa che si è tenuto, lunedì 4 marzo, a Lanciano nel padiglione 4 del Polo fieristico d’Abruzzo, sono intervenuti insieme al presidente Ombretta Mercurio e con la partecipazione straordinaria del sottosegretario al Masaf, il senatore Patrizio La Pietra

che è intervenuto al telefono,

Alberto Paone

membro del CdA di Lancianofiera con Bruno De Felice e il sindaco di Lanciano Filippo Paolini.

Presenti, assessori e consiglieri comunali, molti rappresentanti di associazioni, imprese, ordini professioni e istituzioni scolastiche che promuoveranno incontri tematici e workshop.

IL PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO :





62^ Fiera Nazionale dell’Agricoltura

Convegni e Workshop | Lanciano | Polo Fieristico d’Abruzzo | 22-23-24-25 marzo 2024



Venerdì 22 marzo 2024

Padiglione 3| Sala convegni

ore 11.00

Incontro inaugurale 62^ Fiera Nazionale dell’Agricoltura alla presenza del Ministro Francesco Lollobrigida e delle autorità.

Investitura simbolica del Mastrogiurato

Visita agli spazi espositivi

ore 15.00

Le comunità Energetiche e il ruolo delle ESCO: prospettive economiche, finanziarie e legali nella transizione energetica nazionale

Iniziativa promossa dll’Ordine degli ingegneri di Chieti ed Enesco.

Padiglione 4 | Sala convegni

Ore 9.30

Rural manager, opportunità di formazione per i giovani delle aree interne

Iniziativa promossa da ConnectAbruzzo per il Progetto Upskilling Rural cofinanziato da Erasmus+

Ore 11.30

La transizione digitale per una filiera agroalimentare sostenibile e resiliente

Iniziativa del Consorzio Ab.Side - Smart Innovation Enabler

Ore 16.00

Il biodistretto Le verdi Valli Teatine. Un riconoscimento prossimo, una nuova realtà di sviluppo sostenibile

Iniziativa promossa dal Biodistretto Le verdi Valli Tetine

Sabato 23 marzo 2024

Padiglione 3 | Sala convegni

Ore 10.00

Biologico in agricoltura

Iniziativa promossa da Coldiretti Chieti-Pescara

Ore 15.30

Dalle grandi fiere medievali alle moderne esposizioni. Un racconto storico per scommettere sul futuro. Ne parlano i giornalisti Paolo Gambescia ed Enrico Giancristofaro

Iniziativa promossa dall’Associazione culturale Il Mastrogiurato con Lancianofiera

Padiglione 4 | Sala convegni

Ore 9.00

Sicurezza sul lavoro: le nuove linee guida e i bandi Inail per Agricoltura

Iniziativa promossa da Regione Abruzzo e Asl Lanciano-Vasto-Chieti Dipartimento di Prevenzione



Ore 11.15

Smart Farming: le nuove frontiere dell'innovazione tecnologica in agricoltura

Iniziativa promossa dalla Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali dell'Abruzzo in collaborazione con l'Istituto Omnicomprensivo "Ridolfi-Zimarino" di Scerni (CH).

Ore 15.30

Viticoltura ecosostenibile: vitigni resistenti e mitigazione dei danni climatici

Iniziativa promossa da Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali dell'Abruzzo in collaborazione con l'Istituto Omnicomprensivo "Ridolfi-Zimarino" di Scerni (CH).



Domenica 24 marzo 2023

ore 10.00

Un viaggio nella storia: spettacolo itinerante del Gruppo Sbandieratori e musici di Lanciano all’interno

Padiglione 3 | Sala convegni

Ore 11.00

Case in terra cruda, fra storia, tradizione e sostenibilità

Iniziativa promossa da Città della Terra Cruda e CEDTERRA

Ore 15.30

Le prospettive dell’enoturismo: vendemmia turistica, osservatorio, piano regolatore e enoteca di Città del Vino

Iniziativa promossa dall’Associazione Nazionale Città del Vino

Padiglione 4 | Sala convegni

Ore 9.30

Il Marchio collettivo Trabocco: la forza di un territorio al servizio dello spumante d’Abruzzo DOC

Iniziativa promossa dal Collegio Interprovinciale Chieti Pescara dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati Chieti e L’Aquila

Ore 15.00

Peronospora: ieri, oggi, domani

Iniziativa promossa dall’Istituto Tecnico Agrario C. Ridolfi di Scerni (CH). Seminario a cura del professor Silverio Pachioli.

Ore 16.30

Piante spontanee mangerecce: storie, curiosità e ricette

Iniziativa promossa dall’Istituto Tecnico Agrario C. Ridolfi di Scerni (CH). Seminario a cura del professor Silverio Pachioli.

Nel corso dei tre giorni esibizioni di tamburi e bandiere con la partecipazione dei Gruppi In nomine Anxa e Sbandieratori e musici di Lanciano

A cura dell’Associazione culturale Il Mastrogiurato



