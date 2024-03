Derby teatino per il Victoria Cross Ortona

Domenica 3 marzo, alle ore 15.00, presso il Comunale di Ortona andrà in scena il derby teatino tra il Victoria Cross ed il Vacri, la gara è valevole per la ventitreesima giornata di Campionato.

Un' altra finale quella che attende i ragazzi guidati da Mister La Barba, ex della partita, che reduci da tre risultati utili consecutivi faranno di tutto per continuare con questo trend positivo, anche perché bisogna fare piu' punti possibili per uscire al piu' presto dalle zone paludosi della bassa classifica.

Sarà sicuramente una partita difficile per gli ortonesi, infatti il Vacri è partito come una delle squadre piu' attrezzate per il salto di categoria ed attualmente è in piena lotta per un posto nei playoff.

Sicuramente ci sarà spettacolo al Comunale, vi aspettiamo numerosi per incitare i nostri ragazzi che hanno bisogno del sostegno dei tifosi, insieme si vince!

FORZA VICTORIA CROSS ORTONA ❤️