Un Victoria Cross spuntato pareggia in casa

Victoria Cross Ortona 0

VALLE DEL FINO 0

Certe partite se non riesci a vincerle è meglio non perderle, questo è il succo di quello che è andato in scena al Comunale di Ortona.

Peccato perché era una buona occasione per ridurre il gap con le altre squadre che ci precedevano.

Ci abbiamo provato soprattutto nel primo tempo con un paio di tiri di Simone Altobelli dove il portiere ospite, soprattutto in un' occasione, è stato determinante nel salvare la sua squadra.

In avanti abbiamo sentito molto la mancanza non solo di bomber De Luca, appiedato per somma di ammonizioni, ma anche quelle degli influenzati Vitellone e Bilancia.

Nel secondo tempo, pur non concedendo niente alla squadra avversaria, abbiamo creato poche occasioni per poterci meritare la vittoria e quindi alla fine della fiera il pareggio è giusto.

Il cammino è ancora lungo e la testa deve andare alla prossima gara che ci vedrà fare visita al Real Montesilvano.