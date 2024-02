Carnevale 2024 a Ortona- sfilata e premiazioni rinviate a sabato 17

La pioggia della mattinata non ha permesso di allestire i carri in tempo utile per organizzare la sfilata prevista oggi con inizio alle 17.

“ Alcuni dei carri per uscire dal portone vanno in parte smontati per poi essere rimontati e questo richiede un lavoro che si svolge all’esterno e che richiede molto tempo…la pioggia non ha reso possibile questo - ha reso noto Radogna , il coordinatore del carnevale 2024, per cui - siamo stati costretti contro nostro volere a rinviare”

In una riunione tenutasi presso il capannone dove sono custoditi i carri, coordinata da Giacomo Radogna ed alla presenza del Vice Sindaco, Cristiana Canosa, e del presidente del Comitato Manifestazioni Ortonesi, Maria Rosaria Pellegrini “ si è deciso di comune accordo con tutti i ragazzi, visto che occorre tempo per rimontare i carri, di rimandare la sfilata a sabato 17 ”

L'appuntamento per l'ultima sfilata e per le premiazioni del miglior ballo, del miglior tema e miglior carro è quindi per sabato con inizio alle 16,30

In attesa si possono rivedere i video ad alcuni scatti della sfilata di domenica 11 febbraio, cliccando sulla foto