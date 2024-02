In scena al Teatro Tosti di Ortona "Le verdi colline dell'Africa" con Guzzanti e Tirabassi

Il quinto appuntamento della stagione di prosa del Teatro Tosti è con Sabina Guzzanti e Giorgio Tirabassi che portano in scena lo spettacolo "Le verdi colline dell'Africa" nel consueto doppio appuntamento fissato per il 15 febbraio (turno A) e per il 16 febbraio sempre alle ore 20.45.

Sabina Guzzanti è nella triplice veste di attrice, autrice e regista. La affianca Giorgio Tirabassi conosciuto anche al pubblico del grande e piccolo schermo per le sue tante interpretazioni di film e serie tv.

Si tratta di un personalissimo tributo dell’autrice al testo “Insulti al pubblico” dello scrittore e drammaturgo austriaco Peter Handke. È difficile parlare de “Le verdi colline dell’Africa” senza rovinare la sorpresa per gli spettatori. Si può dire che di sicuro non è quello che ci si aspetta. Il pubblico è coinvolto in modo inedito grazie a un dispositivo molto originale, che crea occasioni comiche esilaranti. Attraverso un gioco metateatrale Guzzanti e Tirabassi regalano uno spettacolo divertente e innovativo, pieno di spunti satirici sulla contemporaneità, che ruota intorno a un confronto sul teatro e la sua essenza. Un testo provocatorio e dissacrante che non racconta deliberatamente nulla, infatti, non c’è una storia, né una scenografia e nemmeno i personaggi.

Info e biglietti presso il botteghino del teatro nei giorni martedì, mercoledì, venerdì e sabato ore 18-20 e giovedì 10.30-13. Oppure on line sul circuito Ciaotickets. Ricordiamo che anche per questo appuntamento è possibile prenotare il proprio Aperitosti mandando un messaggio whatsapp al numero +39 334 1543833 oppure telefonando allo 0854212125.