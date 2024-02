Grande Victoria Cross, corsara a Cappelle sul Tavo

CAPPELLE SUL TAVO 0

VICTORIA CROSS ORTONA 1

Una partita dominata in lungo e in largo dai nostri ragazzi, con l' unica pecca di non aver concretizzato tutte le occasioni create, grazie soprattutto agli interventi prodigiosi del portiere di casa che è riuscito a mantenere a galla la propria squadra.

L' ha decisa Emanuele De Luca a venti minuti dalla fine, al suo diciottesimo goal stagionale.

Complimenti a tutta la squadra che ha concesso pochissimo al Cappelle sul Tavo, contro una squadra che ha la migliore difesa del Campionato.

Ora bisogna dare continuità ai risultati a partire da domenica prossima dove al Comunale di Ortona arriverà la Valle del Fino, un altro scontro diretto, un' altra finale!!!