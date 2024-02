La Sieco gioca d'anticipo. Sabato arriva ad Ortona la Tinet Prata di Pordenone

Per la settima giornata di ritorno, gli impavidi giocheranno d'anticipo affrontando, sabato 10 febbraio alle ore 20.30 la formazione della Tinet Prata di Pordenone. I friulani si attestano, con i loro 37 punti al quinto posto in classifica. Ancora una sfida tosta per una Sieco che ha affrontato la settimana di preparazione con grinta ed entusiasmo. «La sconfitta di domenica scorsa non deve buttarci giù», commenta Coach Nunzio Lanci. «Non cerchiamo alibi, ma con ogni probabilità, al momento, Ravenna è la squadra più in forma del torneo. Batterlo sarebbe stato difficile per chiunque ma questo non toglie che avremmo potuto fare meglio. Ho cercato di infondere calma ai ragazzi perché una giornata storta non può mandare in malora quanto di buono stiamo facendo con le ultime prestazioni. Sono convinto che se sabato riuscissimo a giocare sereni e senza pressioni faremo sudare al nostro avversario le proverbiali sette camicie».

Tutta in rosa la coppia arbitrale. Sul seggiolone del primo arbitro siederà Cruccolini Beatrice (Perugia) e di fronte a lei ci sarà Salvati Serena (Roma).

Questi gli altri incontri in programma:

Delta Group Porto Viro - Abba Pineto

BCC Tecbus Castellana Grotte - Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo

Conad Reggio Emilia - WOW Green House Aversa

Consar Ravenna - Emma Villas Siena

Pool Libertas Cantù - Kemas Lamipel Santa Croce

Consoli Sferc Brescia - Yuasa Battery Grottazzolina