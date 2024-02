Perde ma non demerita il Victoria Cross Ortona

Victoria Cross Ortona 0

Civitaquana 2

Purtroppo oggi la parola sportività non ha transitato al Comunale di Ortona e di questo ne siamo molto rammaricati e delusi!!!

Una partita decisa nei primi dieci minuti del primo tempo, precisamente al quinto minuto quando un netto fallo subito a centrocampo da uno dei nostri ragazzi non fischiato dall' arbitro, e ci può stare, la nostra squadra si è fermata ma gli avversari hanno scelto di proseguire nonostante il nostro giocatore era dolorante a terra, invece di buttare fuori la palla sono andati da soli a realizzare il goal!!!

Passano altri cinque minuti e l' arbitro concede un calcio di rigore molto generoso al Civitaquana che va sul 2-0 senza neanche accorgersene come.

La squadra però non si è demoralizzata ed ha cominciato a macinare gioco per tutta la partita ma il loro portiere ha deciso di chiudere la saracinesca e con almeno cinque interventi prodigiosi ha permesso alla propria squadra di non riaprire la gara e di riportare a casa la vittoria.

Nulla da rimproverare ai nostri ragazzi che anche oggi hanno fatto una grande prestazione peccato per quell' episodio iniziale che ha indirizzato non poco l' andamento della gara.

Resettare immediatamente e pensare alla prossima trasferta di Cappelle sul Tavo, autentico spareggio salvezza.