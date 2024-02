Domenica alle 16.30, al Comunale, Victoria Cross - Civitaquana

Domenica 4 febbraio, alle ore 16.30, presso lo stadio Comunale di Ortona, torna il Victoria Cross Ortona dove affronterà il Civitaquana, la gara è valevole per la quarta giornata di ritorno del Campionato di Seconda Categoria.

Dopo la bella vittoria di mercoledì in Coppa, la squadra di Mister La Barba vuole continuare il trend positivo che l' accompagna da tre gare, due vittorie e un pareggio.

Sarà un' altra finale da vincere se si vuole uscire dai bassifondi della classifica anche se non sarà facile visto che la squadra ospite è quinta in classifica ed in piena lotta per un posto nei playoff.

Le sensazioni sono buone, la squadra è unita piu' che mai ed è pronta per raggiungere al piu' presto l' obiettivo salvezza.

Vi aspettiamo numerosi, ingresso libero.