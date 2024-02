Victoria Cross a valanga sul Palena

COPPA ABRUZZO

VICTORIA CROSS 7

PALENA 2

Con una squadra imbottita di giovani, ben otto millenial schierati nell' undici iniziale, la squadra di Mister La Barba surclassa il Palena e a fine febbraio nel match decisivo a Celenza sul Trigno avrà a favore due risultati su tre per volare in semifinale di Coppa Abruzzo!!!

Dal primo tempo si era già capito che la gara sarebbe stata a senso unico e il 5-1 ne è stata la logica conseguenza.

Doppietta di Simone Vitellone, reti di Raffaele D'Amelio, Alessio Bilancia e Francesco Rega i bomber del primo tempo.

Nel secondo tempo la squadra ha pensato piu' ad amministrare pur andando ancora in goal per due volte.

E sono stati due goal importanti perché sono stati i primi realizzati con la maglia del Victoria Cross Ortona, Roberto Buzzelli e Ronald Di Croce che ricorderanno a lungo questo giorno!

Ci godiamo questa vittoria ma dobbiamo subito rituffarsi al campionato per cercare di fare piu' punti possibili per uscire al piu' presto dalle paludi della bassa classifica.

Domenica al Comunale di Ortona, alle ore 16.30, arriva il Civitaquana, squadra quinta in classifica, con l' obiettivo di portare a casa tre punti e continuare questo trend che ci accompagna da tre partite.