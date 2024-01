Il 25 gennaio 2024 alle ore 17,00 presso il MUBA di Ortona si è svolto l'evento organizzato dall'Associazione Culturale Sportiva Giovanile Olimpia di Ortona e l'Assicurazione Culturale Gli Amici Della Nevola ONLUS di Ortona "UN MOMENTO DI RIFLESSIONE PER RICORDARE E COMMEMORARE LE VITTIME DELLA SHOAH ATTRAVERSO LA STORIA E LA POESIA".

È stata una bella manifestazione e grazie all'Archeola Cav. Maria Luisa Orlandi si è potuto viaggiare nel tempo con i suoi racconti storici avvenuti ad Ortona durante la seconda guerra mondiale.

La dottoressa Debora Dell'Osa Debora Pmc Dell'Osa ha brillantemente presentato l'evento.

Non sono mancati momenti di commozione quando i poeti con le loro poesie hanno dato vita al recital: Nadia D' Arcangelo, Maria Tommasa Primavera, Manuela Roberti, Annamaria Di Lorenzo, Evangelista Ugo, Massimo Di Prospero, Elba Casasanta, Paola Ranalli, Maria Naccarella.

"Bisogna imparare ad amare e non ad odiare , le guerre debbono finalmente finire - sottolinea la presidente delle due Associazioni, Annamaria Di Lorenzo - L' uomo dovrebbe mettere da parte la rivalità e la superbia se un mondo migliore dobbiamo avere. Siamo tutti fratelli, non siamo nati per fare i macelli."

