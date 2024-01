Beffata al 91Â° il Victoria Cross Ortona

PRO TIRINO 2

VICTORIA CROSS 2

Un pareggio che ci lascia l' amaro in bocca soprattutto per tutto quello che si è visto in campo.

Grande prova dei nostri ragazzi che avrebbero meritato i tre punti pur affrontando una squadra che è in piena lotta per un posto nei playoff.

Un primo tempo chiuso in vantaggio per 1-0 con goal di Emanuele De Luca dopo tre minuti ( alla sua diciassettesima realizzazione ).

Ancora il nostro bomber protagonista prima con un palo da posizione angolata e poi con un goal inspiegabilmente annullato dall' arbitro.

Un primo tempo chiuso per 1-0 che ci va molto stretto.

Il secondo tempo inizia con la squadra di casa che si rende pericolosa ma il nostro portiere Alberto Scarinci in due occasioni si fa trovare pronto e sventa la minaccia.

Al ventesimo la Pro Tirino pareggia su calcio di rigore causato da un ' ingenuità di un nostro difensore.

Ma la squadra non si abbatte e dopo cinque minuti ripassiamo in vantaggio con un gran goal da fuori area di Alessio Bilancia che, con il suo piede " sbagliato ", il sinistro, batte imparabilmente il numero uno pescarese.

Il match point lo abbiamo al 35° con un calcio di rigore ma non lo sfruttiamo perché il portiere è bravo a respingere il tiro di Raffaele D'amelio.

E il calcio è così, in pieno recupero arriva la beffa del pareggio della squadra di casa su una punizione tirata magistralmente con la palla che colpisce il palo e va in rete.

Veramente un peccato, condannati da due calci piazzati.

Una cosa è certa, stiamo tornando una Squadra, con poche chiacchiere in campo e molti fatti da parte di tutti i nostri ragazzi e con queste caratteristiche sono convinto che andremo a toglierci altre soddisfazioni.

Torneremo in campo mercoledì 31 gennaio, alle ore 17, dove al Comunale di Ortona giocheremo con il Palena nella Coppa Abruzzo dove in ballo ci sono le semifinali.

FORZA Victoria Cross Ortona