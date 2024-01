DUE TRASFERTE CONSECUTIVE PER LA SIECO. LA PRIMA Ãˆ A SANTA CROCE

Domenica 28 gennaio, alle ore 18.00 la Sieco affronterà la Kemas Lamipel Santa Croce nella prima delle due trasferte consecutive di questo girone di ritorno. La buona prestazione di domenica scorsa contro la WOW Green House Aversa, che ha regalato alla squadra e ai propri tifosi la prima vittoria in casa ha giovato al morale dei ragazzi che mirano ora a ridurre ulteriormente le distanze dalla zona salvezza.

Intanto nel turno di recupero di mercoledì, la BCC Castellana Grotte ha vinto contro la Pool Libertas Cantù ed ha nuovamente scavalcato la Sieco in classifica. Ma per la teoria dello Yin e dello Yang, dove "nel male c'è anche un po' di bene", con la sua vittoria, Castellana Grotte ha congelato i canturini a 19 punti aggiungendo virtualmente una nuova preda per l'inseguimento di Coach Lanci & Co. «Stiamo entrando in una fase molto importante del campionato e la gara vinta domenica scorsa deve essere per noi un punto fermo da cui ripartire per un decisivo sprint finale. Lapkov si sta integrando molto bene con il gruppo. Si tratta di un innesto molto importante perché Trifon ci da una marcia in più anche dal punto di vista tattico, potendo giocare indifferentemente da opposto o di mano. In più la qualità dell'allenamento si è ulteriormente alzata dal suo arrivo. Sono fiducioso».

All'andata la Kemas si impose per 3 set a 1 con una Sieco che aveva fatto fatica a carburare finendo spesso preda del muro avversario.

Arbitri dell'incontro i signori Prati Davide (Albuzzano – Pavia) e Vecchione Rosario (Salerno). Sarà possibile seguire la diretta streaming della gara su VolleyBall World TV. Troverete il link diretto sulla Home del sito Impavida Pallavolo Ortona.

Queste le altre gare in programma per la quinta giornata di ritorno:

WOW Green House Aversa – Tinet Prata di Pordenone (Sabato 27 gennaio ore 20.30)

Pool Libertas Cantù – Emma Villas Siena (Domenica, ore 16.00)

Abba Pineto – Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo

Consoli Sferc Brescia – Consar Ravenna

Delta Group Porto Viro – Conad Reggio Emilia

Yuasa Battery Grottazzolina – BCC Tecbus Castellana Grotte (Domenica, ore 19.00)