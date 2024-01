L' ASD Isharamma di Luigi Nervegna organizza una Conferenza sulla Shoah dal titolo “La storia non va dimenticata” per sabato 27 Gennaio alle ore 18.30 in Sala Eden.

Relatore e presentatrice dell'evento saranno rispettivamente Giovanni Boni, esperto e studioso della Shoah, e Monica Campoli, conduttrice televisiva LAQTV).