Medaglie d’onore agli italiani, militari e civili, deportati ed internati nei lager nazisti

Come noto, la legge 20 luglio 2000, n. 211 ha previsto che il 27 gennaio, data che coincide con l’abbattimento dei cancelli del lager di Auschwitz, venga celebrato il “Giorno della Memoria”, durante il quale “ricordare la Shoah, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti allo sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati”.

In occasione di tale ricorrenza, sabato 27 gennaio, si terrà presso il salone di rappresentanza della Prefettura di Chieti la cerimonia di consegna delle medaglie d’onore ai cittadini italiani, militari e civili, deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia della guerra ed ai familiari dei deceduti, come previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296.

In particolare, il Prefetto Mario Della Cioppa consegnerà agli eredi le medaglie d’onore alla memoria dei militari:

Antonio Barbuzzi, nato a Palazzo San Gervasio (PZ) il 12 luglio 1906, internato in Germania dal 12settembre 1943 all’11 settembre 1945.

Eugenio Aggi, nato a Chieti il 28 settembre 1926, internato nello Stalag VI C dal 12 settembre 1943 al 1° giugno 1945.

Cosimo Latina, nato a Taranto il 1° gennaio 1922, internato in Germania dal 17 novembre 1943 al 18 giugno 1945.

Alla cerimonia parteciperanno, oltre ai familiari degli insigniti, anche i Sindaci di Chieti e Fossacesia, le Autorità Militari provinciali ed l’Arcivescovo di Chieti-Vasto, Mons. Bruno Forte.