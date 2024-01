Decreto per risarcimento dei danni prodotti dalla peronospora - G.V.A. " è frutto del grande lavoro svolto, tutti insieme "

Mercoledì 24 gennaio c’è stata la firma di un importante decreto che permetterà a tante aziende vitivinicole di chiedere un risarcimento per i danni provocati dalla peronospora alle vigne abruzzesi.

Alla riunione tenutasi al Ministero dell'Agricoltura a Roma, alla presenza del Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, del sottosegretario Luigi D’Eramo, del Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, del Vice Presidente della Regione Abruzzo e Assessore all'Agricoltura, Emanuele Imprudente,

è stata presente anche la delegazione della G.V.A. Giovani Agricoltori Abruzzesi: Il presidente Dott. enologo Andrea Centanni , accompagnato da Vice Presidente Fabrizio Di Clerico e dal segretario Alessio Soldato

Dopo la firma del decreto entro 15 giorni la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale e successivamente i viticoltori avranno a disposizione 45 giorni per inoltrare all’Agea la richiesta per ottenere un risarcimento.

“ Il risultato ottenuto è frutto del grande lavoro svolto, in questi mesi, da parte sia del G.V.A. che del Consorzio Tutela Vini , Daq , e Assoenologi , tutti insieme alle associazioni di categoria. - dichiara con soddisfazione il presidente del G.V.A - perché per la prima volta in Abruzzo abbiamo agito all'unanimità per portare avanti una richiesta a favore di tutti i viticoltori."

” in questo momento - sottolinea , inoltre - non occorre farsi degli elogi singolarmente, bensì, pensare al grande risultato ottenuto, e continuare a lavorare , tutti insieme , per il bene della mondo vitivinicolo abruzzese "

Andrea Centanni era stato presente, mercoledì 20 dicembre 2023, a Villamagna per sottolineare i problemi dei viticoltori:

da c.s.