Parte la raccolta fondi online per le tre bambine di Monica Montefalcone, scomparsa a 37 anni

Monica Montefalcone, scomparsa lo scorso 20 gennaio a 37 anni , era cresciuta a Villa Grande - Ortona, in provincia di Chieti si era poi trasferita a Rotondi, in provincia di Avellino. Lascia una bimba di 4 anni e due gemelline di 6.

A Villa Grande, nella chiesa di Sant’Antonio di Padova , sarà celebrata una prima messa in suffragio, venerdì 26 gennaio alle 19:00 e poi una seconda messa verrà celebrata nella chiesa di Santa Maria di Costantinopoli a Ortona, domenica 28 gennaio alle 17:30

“Monica era felice insieme a suo marito e alle sue meravigliose tre bambine - ricorda Silvia Poeta che ha lanciato un GoFundMe in memoria dell'amica Monica Montefalcone, precisando che - ” con questa raccolta vorrei fare un regalo per loro, per la loro crescita". ,

"Siamo in tanti - scrive Silvia - ad aver conosciuto Monica e tanti avremmo voluto farle arrivare un nostro piccolo pensiero in un momento così triste, per questo vi chiedo anche un piccolo contributo che sarà recapitato direttamente a suo marito per aiutarlo e sostenerlo nella vita quotidiana".

"La sua vita - racconta - non è stata per niente facile, purtroppo ha perso troppo presto la sua mamma, il suo papà e suo fratello".

"La sua scomparsa - prosegue - ha portato tutti noi a riflettere sul senso della vita e su quanto possa essere breve il nostro percorso".

Sulla piattaforma sono già arrivate tante di donazioni.

Si può contribuire al link https://gf.me/v/c/4srp/monica-montefalcone