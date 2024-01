FAI per non dimenticare- Abruzzo terra di libertà - Tra cronaca e storia, settembre 1943 - giugno 1944

Domenica 28 gennaio 2024 ore 18,00 al Teatro Tosti si conclude l'evento regionale FAI Abruzzo e Molise : “ FAI per non dimenticare: Abruzzo terra di libertà, luoghi di guerra in tempo di pace “

La rassegna del Fai si conclude, con una conversazione: " tra cronaca e storia degli avvenimenti che sconvolsero l'Abruzzo tra settembre del 1943 e giugno 1944”

Interverranno:

Andrea Di Marco, ricercatore storico

Maria Saveria Borrelli, ricercatrice di micro storie locali

Antonio Tenisci, scrittore

Modera Selenia Secondi, giornalista

Intermezzi musicali a cura di:

Francesca Fratini, violino

Alessandro Lumachi, violoncello

L'evento è a contributo libero a favore delle attività istituzionali del FAI.

Ingresso fino ad esaurimento posti.