AL TOSTI ARRIVA “HOTEL PARADISO” LO SPETTACOLO INTERNAZIONALE DEI FAMILIE FLÖZ

Un appuntamento importante, un’occasione per applaudire la poliedrica e talentuosa “famiglia” di artisti berlinesi che ha il suo tratto peculiare nel portare in scena maschere estremamente vive e umane, maschere che caratterizzano lo stile unico e originale della compagnia. La compagnia Familie Flöz sarà al Teatro Tosti, mercoledì 31 gennaio alle 20.45, con lo spettacolo Hotel Paradiso, un’opera di Sebastian Kautz, Anna Kistel, Thomas Rascher, Frederik Rohn, Hajo Schüler, Michael Vogel e Nicolas Witt.

Si tratta dell’unica data in Abruzzo, un’esclusiva che la Compagnia dell’Alba, che dirige il Teatro Tosti, si è assicurata. Uno spettacolo che ha riempito i teatri di tutto il mondo e che va a impreziosire una stagione di successo che può contare su ben 300 abbonati e che vede i turni A e B della grande prosa sempre pieni.

E di certo il Tosti sarà gremito anche in quest’occasione per un evento internazionale.



Strane cose accadono nel tranquillo Hotel Paradiso, un piccolo albergo di montagna gestito con pugno di ferro dalla anziana capo-famiglia. Il figlio sogna il vero amore mentre combatte una dura battaglia con la sorella per mantenere il controllo sulla gestione dell‘albergo. La donna del piano ha un problema di cleptomania e il cuoco ha una passione, quella di macellare, non solo animali! Quando il primo cadavere affiora, tutto l‘albergo scivola in un vortice di strani avvenimenti. La chiusura dell’albergo sembra a questo punto solo una questione di tempo. Si sa, un cadavere non porta mai bene... Un giallo sulle Alpi pieno di umorismo, sentimenti travolgenti e un tocco di melanconia.

Biglietti disponibili al botteghino del teatro Tosti e on line su Ciaoticket. Previste riduzioni per gruppi e per gli abbonati.