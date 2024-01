La 'battaglia di Ortona' al centro di una conferenza del Cai di Vasto

La battaglia di Ortona, combattuta casa per casa dal 20 al 28 dicembre del 1943 in un estenuante corpo a corpo tra le truppe alleate e l’esercito tedesco, rappresenta una delle tante pagine cruente della seconda guerra mondiale (1939-1945) e di tutte le guerre.

Il racconto di come essa ha avuto origine, delle modalità con cui venne combattuta e delle sue ripercussioni sul piano tattico e strategico, sarà oggetto dell’incontro di sabato 20 gennaio presso la sede del Club Alpino Italiano Sezione di Vasto a cura di Nicola Racano, Alfredo Colantonio e Marco Maccarone.

Un racconto che evidenzierà ancora una volta gli orrori della guerra nella convinzione che conoscere ciò che è stato ci aiuti a non ripetere gli errori del passato e ci sproni allo sforzo di ricercare modalità non violente per risolvere i conflitti tra Stati senza perdere mai la speranza che ciò possa realmente accadere. Speranza che va continuamente coltivata ed alimentata poiché puntualmente minacciata dalle cronache di guerra che giornalmente i media ci raccontano.

Ancora oggi, infatti, nessun continente è estraneo a conflitti armati e violenze. Le guerre in corso sarebbero 59 (Fonte Wikipedia). Un numero che corrisponderebbe al livello più alto dal 1945. Nel 2022, l’Onu ha mappato la presenza di circa 2 miliardi di persone che vivevano in aree interessate da scontri armati.

“ L’umanità deve porre fine alla guerra, o la guerra porrà fine all’umanità ” (J.F. Kennedy).

L’appuntamento è per Sabato 20 gennaio presso la sala conferenze della sede del CAI di Vasto, in via delle Cisterne n. 4, alle ore 18.00.