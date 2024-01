Corso di alfabetizzazione per immigrati: consegna degli attestati di frequenza

Giovedì 18 gennaio alle ore 10, presso la sala Eden di Ortona si terrà la cerimonia di consegna degli attestati di frequenza del corso di alfabetizzazione per immigrati, organizzato dal Rotary Club di Ortona in collaborazione con il Comune, proprio per favorire l’ inclusione di persone alloctone nel nuovo contesto socio-culturale.



Il corso, iniziato ad ottobre e concluso il 12 dicembre scorso, per un totale di 170 ore, ha avuto la frequenza di 39 partecipanti che saranno gratificati con l’attestato consegnato direttamente dal Presidente del Rotary Club, prof.ssa Tania Buccini, unitamente al sindaco Castiglione e all’assessore Marchegiano.





Gli Organizzatori invitano la cittadinanza a partecipare “ anche come forma di benvenuto per quanti, pur tra mille difficoltà, hanno deciso di apprendere l’italiano per iniziare una nuova vita nel nostro territorio “

( la presentazione del corso Gli interventi : 0:04 Sindaco del Comune di Ortona, Leo Castiglione 2:24 Presidente del Rotary Club di Ortona, Tania Buccini, 8:41 )