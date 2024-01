La Sieco nella tana della capolista Grottazzolina

Straordinario il percorso dei marchigiani che di quindici gare disputate ne hanno perse soltanto due, entrambe al tie-break, tra l'altro. All'andata i marchigiani si imposero per tre set a uno, ma la Sieco se la giocò fino alla fine (21/25 – 23/25 – 25/22 – 24/26) costringendo i primi della classe a fare gli straordinari per avere la meglio sugli impavidi.

Risultati speculari anche nell'ultima giornata. Se la Sieco nella più classica delle "giornate no" ha dovuto arrendersi per tre set a zero ad un Porto Viro che al contrario ha sfoderato una delle migliori prestazioni del campionato fino ad ora, Grottazzolina ha liquidato in casa la Conad Reggio Emilia con il medesimo risultato.

«Sarà una partita molto impegnativa», dice capitan Marshall, «contro una squadra che gioca molto bene. Domenica scorsa non abbiamo giocato una buona gara contro Porto Viro. Di certo avremmo potuto fare di più ma sono convinto che non si tratti di divario tecnico. C'è qualcosa che dobbiamo sbloccare nella nostra testa e paradossalmente il fatto di essere in una posizione delicata può giocare a nostro favore. I tanti infortuni e l'avvio non brillante hanno fatto in modo di limitarci. Dobbiamo scrollarci di dosso la paura di sbagliare e affondare il colpo, anziché provare il gesto tecnico per arrivare al punto. Sappiamo, e ne siamo felici, che i Dragoni siano dalla nostra parte e ci supportino. Vi assicuro che siamo tutti desiderosi di invertire la tendenza anche e soprattutto per ripagarli del loro affetto nonostante le difficoltà»

In settimana la Sieco ha lavorato con impegno per preparare questa insidiosa trasferta e domenica 14 gennaio a partire dalle 18.00 gli impavidi proveranno a riscattare la recente opaca prestazione casalinga giocando al massimo contro l'indiscussa leader di questo torneo.

Gli arbitri dell'incontro saranno le signore Mesiano Marta (Bologna) e Angelucci Claudia (Avezzano).

La gara sarà disponibile per lo streaming in diretta sul sito VolleyballWorld TV. Troverete il link diretto sulla Home del sito della Sieco Impavida Ortona.