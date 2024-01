“Racconti lampo” a SquiLibri - Festival delle Narrazioni

Riceviamo e pubblichiamo

Già dai primi giorni di questo 2024 si torna a parlare di "SquiLibri- Festival delle Narrazioni" ideato dallo scrittore e Direttore artistico Peppe Millanta, poiché la Scuola Macondo – l'Officina delle Storie di Pescara indice e rende nota la III edizione del Premio Letterario SquiLibri per "Racconti lampo", rivolto a tutti i cittadini italiani e stranieri che abbiano compiuto la maggiore età in data 1°gennaio 2024.

Al concorso si partecipa inviando un unico racconto a tematica libera di propria produzione, edito o inedito, in lingua italiana, anche già premiato in altri concorsi, di massimo 5000 caratteri spazi inclusi e l'elaborato in forma anonima (non deve essere firmato e non deve contenere i dati dell'autore) va inviato all'indirizzo premiosquilibri@gmail.com entro le ore 24.00 del 14 maggio 2024.

Questi sono i premi previsti:

- primo classificato: Targa di Merito + 500 euro (al lordo delle imposte);

- secondo classificato: Targa di Merito;

- terzo classificato: Targa di Merito.

Inoltre la Scuola Macondo – l'Officina delle Storie attribuirà inoltre a sua discrezione n. 2 borse di studio per i suoi corsi ai partecipanti ritenuti più meritevoli.

I finalisti e i vincitori saranno avvisati per tempo del giudizio della giuria. La presenza dei vincitori è obbligatoria e conditio sine qua non per l'attribuzione del premio; la cerimonia di premiazione si terrà in un fine settimana di giugno, nell'ambito del Festival SquiLibri organizzato dalla stessa Scuola Macondo – l'Officina delle Storie in collaborazione con il Comune di Francavilla al Mare (CH) grazie all'impegno del sindaco Luisa Russo e dell'assessore alla Cultura, Cristina Rapino.

La giuria, il cui giudizio sarà inappellabile e insindacabile è composta dagli scrittori Marco Marrucci, Kristine Maria Rapino, Giampaolo Rugo, Francesca Scotti

Loretta Santini, Direttrice Editoriale di Elliot che ha pubblicato"Come d'Aria" della amata ed indimenticabile Ada D'Adamo, libro vincitore del Premio Strega nella scorsa edizione e Paolo Zardi appena tornato sulla cresta dell'onda con una pubblicazione di racconti con la raccolta "La meccanica dei corpi" di Neo Edizioni.