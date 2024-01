Un pareggio che va stretto al Victoria Cross

CANTERA ADRIATICA 1

VICTORIA CROSS ORTONA 1

Diciamo subito che è un risultato che ci va stretto soprattutto per quello che si è visto in campo nel primo tempo.

Almeno quattro nitide occasioni da goal non concretizzate merito del portiere di casa e di un difensore loro che ha letteralmente salvato sulla linea di porta su un tiro a botta sicura di Mario Maccarone.

Inizia il secondo tempo e in contropiede subiamo la rete della squadra di casa.

Dopo qualche minuto di smarrimento i nostri ragazzi continuano a macinare gioco e la riusciamo a riprendere solo al 90° e in un modo inaspettato.

Sugli sviluppi di un corner il nostro portiere Alberto Scarinci, a volo di sinistro mette incredibilmente la palla all' angolo dove il portiere nulla può, d'ora in poi sarà il nostro Provedel…

Di solito queste partite le perdi e questo punto ce lo teniamo stretto e il bicchiere lo vediamo mezzo pieno.

Mister La Barba ha ritrovato finalmente parecchi giocatori su cui potrà contare per il prosieguo del campionato.

Domenica altra trasferta, si andrà a Chieti ad affrontare la capolista Città di Chieti.